Papa Francesco riceve Mattarella per il congedo, tra i doni il Messaggio di Pace 2022 non ancora pubblicato

Visita di congedo del capo dello Stato Sergio Mattarella da papa Francesco. In vista della fine del settennato Mattarella si è recato in Vaticano per l’udienza, nella Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico. Il corteo presidenziale proveniente dal Quirinale ha percorso via della Conciliazione ed è entrato in Vaticano attraverso Piazza San Pietro e l’Arco delle Campane, per dirigersi al Cortile di San Damaso, da dove il presidente Mattarella è salito alla Terza Loggia del Palazzo apostolico per l’incontro con papa Francesco. La visita di congedo è durata 45 minuti, dalle 9.20 alle 10.05. Il capo dello Stato ha lasciato il Vaticano alle 10.20.

Mattarella al Papa: «Messaggio di pace fondamentale»

«Grazie della testimonianza, grazie, il meglio della testimonianza». Lo ha detto Papa Francesco salutando il Capo dello Stato Sergio Mattarella, al termine del suo colloquio a porte chiuse. «Questo è un appello fondamentale», ha sottolineato Mattarella a Papa Francesco, ricevendo la prima copia del Messaggio per la Pace 2022, non ancora pubblicato. É stato uno dei temi al centro del colloquio a porte chiuse tra il Capo dello Stato e il Pontefice, durato 45 minuti. Consegnando al capo dello Stato il messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2022, il Pontefice gli ha detto: «Questo l’ho firmato l’8 dicembre e non è stato ancora pubblicato. Questo che le do è un primo esemplare, da me firmato per lei questa mattina». E Mattarella ha risposto: «É un appello per quello che dicevamo, che è fondamentale».



Tra i doni il messaggio di Pace 2022 ancora non pubblicato

La visita di congedo è durata 45 minuti, dalle 9.20 alle 10.05. Il capo dello Stato ha lasciato il Vaticano alle 10.20. Il Papa ha donato a Mattarella una pittura su ceramica raffigurante la Basilica di San Pietro vista dai Giardini Vaticani e i volumi dei documenti papali, con il Messaggio per la Pace per il 2022, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev. Tra i doni di Papa Francesco al presidente della Repubblica Sergio Mattarella c’è la prima copia del Messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace 2022, che non è ancora stato pubblicato. Il presidente ha ricambiato con una stampa con Veduta di Roma dal Quirinale e un volume sulla Madonna del cucito di Guido Reni esposta al Quirinale.



Il primo incontro il 18 aprile 2015

Il primo incontro fra i due il 18 aprile 2015, in Vaticano. E nel maggio 2017, fra gli altri incontri, la visita di papa Bergoglio al Quirinale. Mattarella ha partecipato a diversi appuntamenti pubblici presieduti dal Papa, in Vaticano, ma anche a Roma, come accaduto in occasione dell’incontro internazionale di preghiera per la pace tra le grandi religioni mondiali, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio in piazza del Campidoglio il 20 ottobre 2020. Il capo dello Stato aveva presenziato anche a Bari all’evento della Cei “Mediterraneo frontiera di pace”, nel febbraio 2020. Per tutto il settennato, Mattarella e il Papa hanno mantenuto un rapporto di grande calore e cordialità, di profonda condivisione e anche amicizia personale. Non sono mancati gli auguri del capo dello Stato al Pontefice, che proprio domani, 17 dicembre 2021, compie 85 anni.

Pax Christi: interpretano la vita come servizio

L’incontro di commiato tra il presidente Sergio Mattarella e papa Francesco «ha il sapore autentico di un incontro tra due persone (e due personalità) che vivono il proprio mandato nello sforzo continuo di non far prevalere i ruoli sulle persone». Lo scrive in un commento online Mosaico di Pace, fondata da don Tonino Bello, organo del movimento pacifista cattolico Pax Christi. «Con attenta discrezione e senza invasione di campo, nel rispetto dei propri ambiti e della laicità dello Stato come dello spazio delle fedi, nello spirito del servizio sempre. Soprattutto nelle situazioni più critiche e difficili», sottolinea il sacerdote e attivista per la non violenza Tonio Dell’Olio. «Qualcuno direbbe che è uno stile d’altri tempi - prosegue -, ma ciascuno piuttosto speri che non ci rassegniamo a una politica e a un potere arraffone e volgare, miope e parolaio, biscazziere e socialnetworkista». E aggiunge: «Ciascuno conservi nel cuore l’immagine che le agenzie ci consegneranno dell’incontro di due uomini che interpretano la propria vita, prima che il potere che sono chiamati a esercitare, esclusivamente come servizio, e che distillano idee, visioni, proposte e scelte con parole semplici ma importanti per la vita di tutte e di tutti».