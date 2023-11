Papa Francesco sottoposto a Tac al Gemelli Isola Tiberina

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Nelle prime ore del pomeriggio Papa Francesco si è sottoposto a una Tac all’Ospedale Gemelli Isola a Roma, per escludere il rischio di complicazioni polmonari. L’esame ha dato esito negativo e il Papa è rientrato a Casa Santa Marta». Lo ha comunicato la Sala stampa vaticana. La Tac cui papa Francesco è stato sottoposto nel primo pomeriggio di oggi, è stata effettuata al fine di escludere il rischio di complicazioni polmonari in seguito al suo stato influenzale. É stata eseguita al Gemelli Isola - Ospedale Isola Tiberina, l’ex Fatebenefratelli. É la prima volta, che il Pontefice viene condotto per un controllo nella struttura sanitaria nel centro di Roma. Generalmente si sottoponeva agli esami nella struttura del Gemelli nel quartiereTrionfale

Geriatra, è forte e la ripresa sarà facile

Papa Francesco «è forte e si riprenderà alla grande» dalla leggera influenza che lo ha colpito in queste ore, per superare la quale è fondamentale continuare a essere attivi. Lui «la forza ce l’ha e di motivazione, che è alla base dell’azione, ne ha davvero tanta», ha commentato Andrea Ungar, presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), sentito dall’Adnkronos Salute. Il «leggero stato influenzale» del Pontefice lo ha portato ad annullare le udienze previste per questa mattina. «Sfatiamo il concetto che l’influenza richiede il letto, è quando di più sbagliato», ha spiegato il geriatra.

L'influenza e' arrivata in anticipo, identificato il primo caso in Italia

Importantissima la vaccinazione

«É importantissimo invece che gli anziani si riguardino, stando in casa senza prendere freddo, ma restando in piedi, muovendosi e facendo le cose di tutti i giorni, compreso mangiare a tavola, bene e più del solito». «Il problema è proprio l’anziano solo, che non ha motivazione, che si mette a letto e ci resta tre giorni da solo. Per lui una banale influenza può essere drammatica. Basti pensare che in 24-48 ore di letto un anziano perde il 25% della sua massa muscolare, quindi - ricapitola il presidente dei geriatri - è importante muoversi e mangiare, mangiare di più che di meno, mangiare proteine e vitamine, uova, creme caramel, gelato, cose leggere, appetitose ma sostanziose». La prima raccomandazione del geriatra resta però quella della prevenzione: «la classica influenza si combatte con il vaccino, quindi cari anziani vaccinatevi!», ha detto. «La vaccinazione - ha ricordato - riduce l’eventuale gravità e durata della forma influenzale oltre che le sue complicanze».