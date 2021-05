Papa Francesco: «Stati incapaci di soluzioni comuni su migranti e clima»

3' di lettura

«La pandemia ci ha resi più consapevoli della nostra interdipendenza in quanto membri dell'unica famiglia umana, come pure della necessità di essere attenti ai poveri e agli indifesi che ci sono tra noi», ma «ci ha reso anche consapevoli che la comunità internazionale sta vivendo una crescente difficoltà, se non l'incapacità, di cercare soluzioni comuni e condivise ai problemi del nostro mondo». Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in Vaticano i nuovi ambasciatori.

C’è un dovere morale intergenerazionale

«A questo proposito - ha sottolineato il Papa -, penso alla necessità di affrontare questioni globali urgenti come quelle delle migrazioni e del cambiamento climatico, nonché le crisi umanitarie che spesso ne derivano. Penso anche al debito economico che grava su molti Paesi che lottano per sopravvivere, e al 'debito ecologico' che dobbiamo alla natura stessa, nonché ai popoli e ai Paesi colpiti dal degrado ambientale causato dall'uomo e dalla perdita di biodiversità. Questi problemi non sono semplicemente politici o economici; sono questioni di giustizia, una giustizia che non può più essere ignorata o rinviata. Si tratta infatti di un dovere morale intergenerazionale, perché la serietà con cui rispondiamo a tali questioni determina il mondo che lasciamo ai nostri figli».

Loading...

I cattolici preghino per la pace tra israeliani e palestinesi

«Il mio pensiero va a quanto sta accadendo in questi giorni in Terra Santa. Ringrazio Dio per la decisione di fermare gli scontri armati e auspico che si percorrano le vie del dialogo e della pace», ha detto il Papa ai nuovi ambasciatori. Il Papa ha chiesto a tutti i vescovi e a tutti i cattolici del mondo di pregare domani sera, veglia di Pentecoste, per la pace tra israeliani e palestinesi. «Domani sera - ha detto Papa Francesco, nell'udienza ai nuovi ambasciatori -, gli Ordinari cattolici di Terra Santa celebreranno insieme ai loro fedeli la veglia di Pentecoste nella chiesa di Santo Stefano a Gerusalemme, implorando il dono della pace. Colgo l'occasione per chiedere a tutti i pastori e i fedeli della Chiesa Cattolica di unirsi a loro in preghiera. Che si elevi in ogni comunità la supplica allo Spirito Santo affinché israeliani e palestinesi possano trovare la strada del dialogo e del perdono, per essere pazienti costruttori di pace e di giustizia, aprendosi, passo dopo passo, ad una speranza comune, ad una convivenza tra fratelli».

Diplomazia vaticana impegnata per bene comune e pace

La ricerca della pace è in primo piano nell'opera della diplomazia vaticana, ha detto il Papa ai nuovi ambasciatori. «La Santa Sede, attraverso le sue rappresentanze diplomatiche e la sua attività all'interno della comunità internazionale, sostiene ogni sforzo - ha sottolineato Papa Francesco - per costruire un mondo in cui la persona umana sia al centro, la finanza al servizio di uno sviluppo integrale e la Terra, la nostra casa comune, sia protetta e curata. Attraverso le sue opere di educazione, carità e assistenza sanitaria in tutto il mondo, la Chiesa si adopera in favore del bene comune, promuovendo lo sviluppo delle persone e dei popoli, e in questo modo cerca di contribuire alla causa della pace».

Con il dialogo cogliere esperienza diversità culturale

«Possiamo cercare insieme la verità nel dialogo, nella conversazione pacata o nella discussione appassionata. È un cammino perseverante, fatto anche di silenzi, per raccogliere con pazienza la vasta esperienza delle persone e la diversità culturale dei popoli», ha sottolineato Papa Francesco in un tweet nella Giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo.