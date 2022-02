Papa Francesco: vita va custodita sempre. E basta ragazze schiave

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Oggi si celebra si celebra la Giornata della vita, sul tema “Custodire ogni vita”. Questo appello vale per tutti, soprattutto per le categorie più deboli, gli anziani, i malati, i bambini a cui si impedisce di nascere. Mi unisco ai vescovi italiani per promuovere la cultura della vita contro la logica dello scarto e il calo demografico. Ogni vita va custodita sempre». È l’appello rivolto da Papa Francesco al termine della recita dell’Angelus. Papa Francesco ha detto anche «basta alle ragazze schiave» e ha ringraziato il popolo del Marocco «per l’opera per salvare il piccolo Rayan, purtroppo non ce l’hanno fatta».

Stop alle ragazze schiave su strade delle nostre città

Il Santo Padre ha ricordato che «martedì prossimo, memoria liturgica di Santa Giuseppina Bakhita, si celebrerà la Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone. Questa è una ferita profonda - ha denunciato - inferta dalla ricerca vergognosa di interessi economici senza alcun rispetto per la persona umana».

No a nave da crociera, a Dio basta una barca “sgangherata”

Poi, il Papa ha sottolineato che «Dio non vuole una nave da crociera, gli basta una povera barca “sgangherata”, purché lo accogliamo»; e ha evidenziato che «oggi nel mezzo di tante brutte notizie ci sono cose belle, tanti santi della porta accanto, che portano testimonianze che ci portano bene».

Possiamo rimetterci in gioco, via pessimismo e sfiducia



Papa Francesco ha chiosato ridordando come possiamo sempre rialzarci e rimetterci in gioco. «Sempre, nella vita personale come in quella della Chiesa e della società, c’è qualcosa di bello e di coraggioso che si può fare - ha detto -. Sempre possiamo ricominciare, sempre il Signore ci invita a rimetterci in gioco perché Lui apre nuove possibilità. E allora accogliamo l'invito: scacciamo il pessimismo e la sfiducia e prendiamo il largo con Gesù!».

