Papa: «Gli americani mi attaccano? Per me è un onore!»

Parla l'ex cardinale americano MacCarrick

In queste ore infine l’ex cardinale americano Theodore McCarrick ha negato in una intervista con la rivista online “Slate” la più infamante delle accuse che gli sono state rivolte e che hanno portato Papa Francesco alla decisione, inedita per un porporato, di togliergli senza possibilità di ricorso l’abito talare. «Non sono cattivo come mi rappresentano», ha detto l’ex alto prelato in una rara intervista condotta nel St. Fidelis Friary, il monastero di Victoria in Kansas dove risiede dopo essere caduto in disgrazia. Ex arcivescovo di Washington fino al 2006, McCarrick era rimasto in silenzio da quando nel giugno 2018 il Vaticano aveva annunciato di averlo sospeso da ogni ruolo pubblico. Il porporato si era quindi dimesso dal collegio dei cardinali.