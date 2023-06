Papa: momento cruciale per l’umanità, stabilità a rischio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Stiamo attraversando un momento cruciale per l’umanità, nel quale la pace sembra soccombere davanti alla guerra. I conflitti aumentano e la stabilità è messa sempre più a rischio. Stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi che, più passa il tempo, più pare espandersi». Lo dice il Papa in un messaggio al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. «Il Consiglio, che ha come mandato quello di vigilare sulla sicurezza e sulla pace nel mondo, agli occhi dei popoli pare a volte impotente e paralizzato», afferma il Papa.

Papa, non ci sono guerre giuste, solo la pace è giusta

«Per costruire la pace dobbiamo uscire dalla logica della legittimità della guerra: se essa poteva valere nei tempi passati, nei quali i conflitti armati avevano una portata più limitata, oggi, con le armi nucleari e di distruzione di massa, il campo di battaglia è diventato praticamente illimitato e gli effetti potenzialmente catastrofici. È venuto il tempo di dire seriamente ’no’ alla guerra, di affermare che non le guerre sono giuste, ma che solo la pace è giusta: una pace stabile e duratura, non costruita sull’equilibrio pericolante della deterrenza, ma sulla fraternità che ci accomuna» sottolinea ancora il Papa nel messaggio al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Loading...

«Lavoro Onu per pace apprezzato da Santa Sede»



«Il Consiglio, che ha come mandato quello di vigilare sulla sicurezza e sulla pace nel mondo, agli occhi dei popoli pare a volte impotente e paralizzato. Ma il vostro lavoro, apprezzato dalla Santa Sede, è essenziale per promuovere la pace e proprio per questo vorrei invitarvi, in modo accorato, ad affrontare i problemi comuni prendendo le distanze da ideologie e particolarismi, da visioni e interessi di parte, e coltivando un unico intento: adoperarvi per il bene dell'umanità intera. Infatti, dal Consiglio ci si aspetta che rispetti e applichi ’la Carta delle Nazioni Unite con trasparenza e sincerità, senza secondi fini, come un punto di riferimento obbligatorio di giustizia e non come uno strumento per mascherare intenzioni ambigue», ha aggiunto il Papa.

Papa sarà dimesso dall’ospedale nei prossimi giorni



«Il Santo Padre ha riposato bene durante la notte. Lo staff medico riferisce che il decorso clinico sta procedendo regolarmente, senza complicanze, e pertanto sta programmando la dimissione per i prossimi giorni». Lo riferisce il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.