Papa: «Non temo uno scisma nella Chiesa». E in Europa la «xenofobia è la malattia che cavalca i populismi»

Il suo pensiero sul grave problema della xenofobia in Africa?

«Non è un problema solo dell’Africa, è una malattia umana, come il morbillo. È una malattia, ti viene, entra in un Paese, entra in un continente. Per cui si dice: mettiamo muri, no? Ma i muri lasciano soli coloro che li fabbricano. Si lasciano fuori tante persone, ma coloro che rimangono dentro i muri rimangono soli, e alla fine della storia sconfitti perché le invasioni sono potenti. Le xenofobie tante volte cavalcano i cosiddetti populismi politici. Sento in alcuni posti discorsi che assomigliano a quelli di Hitler nel ’34. Si vede che c’è un ritornello in Europa, ma anche in Africa. Anche voi in Africa avete un problema culturale che dovete risolvere. Ne ho parlato in Kenya: il tribalismo. Ci vuole un lavoro di educazione, di avvicinamento fra le diverse tribù per fare una nazione. Abbiamo commemorato il 25esimo della tragedia del Rwanda, poco tempo fa. Un effetto del tribalismo. Ricordo in Kenya, nello stadio, quando ho chiesto a tutti di alzarsi, di darsi la mano, e dire: “No al tribalismo, no al tribalismo”. Dobbiamo dire no. Anche il tribalismo è una xenofobia, una xenofobia domestica, ma è pure una xenofobia».

Uno dei temi di questo viaggio è stato la protezione dell’ambiente naturale. Ne ha parlato in tutti i suoi discorsi, anche coi giovani. Ha parlato della protezione degli alberi, degli incendi, della deforestazione. La stessa cosa sta accadendo in questo momento in Amazzonia.

«C’è un inconscio collettivo per cui l’Africa va sfruttata. È una cosa incosciente, noi non pensiamo: “L’Europa va sfruttata”. Dobbiamo liberare l’umanità da questi inconsci collettivi. Il punto più forte di questo sfruttamento, non solamente in Africa ma dappertutto nel mondo, è l’ambiente naturale. La deforestazione, la distruzione della biodiversità. Nelle intenzioni di preghiera di questo mese del Papa c’è proprio la protezione degli oceani che ci danno anche l’ossigeno. Difendere l’ecologia, la biodiversità che è la nostra vita, difendere l’ossigeno. La lotta più grande è quella per la biodiversità. La difesa dell’ambiente naturale la portano avanti i giovani che hanno una grande coscienza, perché dicono: “Il futuro è nostro…”. Pensiamo anche a tanti operai sfruttati nelle nostre società. Il caporalato non lo hanno inventato gli africani! L’abbiamo in Europa: la domestica pagata un terzo di meno di quello che si deve non l'hanno inventata gli africani. Le donne ingannate e sfruttate per fare la prostituzione nel centro delle nostre città non è cosa inventata dagli africani. Anche da noi c’è questo sfruttamento non solo ambientale, ma anche umano. E questa è per corruzione».

Come sarà la comunicazione del futuro?

«Non so come sarà la comunicazione del futuro. Ma penso come era la comunicazione quando ero ragazzo, ancora senza tv, con la radio, col giornale, anche col giornale clandestino che era perseguitato dal governo di turno. Si vendeva di notte, con i volontari. Era una comunicazione precaria ma era comunicazione. In ogni caso ciò che rimane come costante nella comunicazione è la capacità di trasmettere un fatto, un avvenimento, e distinguerlo dall'interpretazione. Una cosa che danneggia la comunicazione è l'interpretazione. La comunicazione è sempre una cosa “mobile”, ma è facile passare dal fatto all'interpretazione. È importante che ci sia il fatto al centro. Vale anche per noi, nella curia: c’è un fatto, lo si racconta, ma viene abbellito, impreziosito, ognuno ci mette del suo. Non lo si fa con cattive intenzioni, ma è la prassi. Mentre l'essenza del comunicatore è sempre quella di riferire il fatto e distinguere il fatto dall'interpretazione. La comunicazione non può essere usata come strumento di guerra, perché distrugge».