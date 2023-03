Papa: notte tranquilla al Gemelli, staff medico ottimista

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ha trascorso una notte tranquilla, «liscia come l’olio», papa Francesco secondo quanto si è appreso da fonti vicine al decimo piano del Policlinico Gemelli, dove il Pontefice è ricoverato da ieri, mercoledì 29 marzo, nello speciale appartamento dei Papi per «un’infezione respiratoria». «Gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme, ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti», hanno riferito. In effetti, fin dai primi momenti, con il Pontefice c’è Massimiliano Strappetti, 54 anni, infermiere talmente vicino e ascoltato da Bergoglio da essere stato proprio lui a convincerlo a sottoporsi all’operazione al colon tre anni fa. Oggi, comunque, una giornata di completa degenza è del tutto scontata.

Il precedente del 2021 dell’operazione al colon

La notizia di Bergoglio ricoverato ha fatto immediatamente il giro del mondo, con la memoria anche a quel 4 luglio del 2021 quando sempre al Gemelli Francesco era stato sottoposto all’operazione al colon a causa della stenosi diverticolare.

Piano B in vista della Pasqua

In Vaticano si sarebbe già fatto un piano alternativo per le celebrazioni delle Palme e del Triduo pasquale. Per quanto l’infezione respiratoria non desti eccessiva preoccupazione, anche in paziente 86/enne come Francesco, si tiene conto della resezione di una parte del polmone che Bergoglio subì quand’era seminarista in Argentina per una polmonite. Comunque si è accertato che il Papa, oltre a non avere il Covid, non ha la Bpco (broncopneumopatia cronica ostruttiva) né la fibrosi idiopatica polmonare, patologie che possono colpire l’apparato respiratorio per cui si fanno gli esami a cui è stato sottoposto.