Papa, politici superino le divisioni

10:12 Presidenza del Consiglio della Calabria: «Governo eviti prove di forza»

«Il Governo rinunci alla prova di forza, all'esibizione muscolare, persegua la strada del dialogo e della leale collaborazione. Non vada oltre alla diffida, altrimenti aprirà un conflitto molto duro non tanto e non solo con la Regione Calabria, quanto con tutto il sistema delle autonomie regionali su cui si fonda la nostra Repubblica». Così Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale della Calabria. «Al ministro per gli Affari regionali Boccia, che in queste ore sta parlando irresponsabilmente di un atteggiamento della Calabria “ostile al Governo” - prosegue Tallini - debbo ricordare che in Italia non esiste la “clausola di supremazia” che consente al potere centrale di sospendere l'autonomia delle Regioni. Se insisterà sulla linea dura, se cercherà di introdurre in maniera subdola una forma di 'clausola di supremazia' a colpi di ricorsi, sappia che non ci faremo piegare e risponderemo con altrettanta fermezza».