Papa riceve lunedì presidente internazionale del Rotary Jennifer Jones

La presidente internazionale del Rotary, Jennifer Jones, sarà in Italia da domani al 29 aprile: in agenda spiccano, lunedì alle 11.00, l’udienza da papa Francesco in Vaticano, e nei giorni seguenti una serie di incontri istituzionali. Ad accoglierla, il Governatore del distretto 2080 (Roma, Lazio e Sardegna), Guido Franceschetti, con il consigliere del Board del Rotary International, Alberto Cecchini.

Al centro della missione della presidente Jones, prima donna a ricoprire questa carica nei 118 anni di storia dell’organizzazione, i progetti promossi nel mondo per l’inclusione sociale, la lotta alla povertà, la campagna di prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, quella per l’eradicazione della polio.

Sul fronte culturale, va segnalato che il Rotary è uno dei maggiori erogatori di borse di studio a livello internazionale e molti giovani scelgono l’Italia soprattutto per gli studi classici e la musica.

Particolare significato assume anche l’incontro con i vertici di Unindustria Lazio i cui associati hanno partecipato fattivamente alle iniziative finanziate da Usaid, l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale che, tramite la Fondazione Rotary, ha stanziato 5 milioni di dollari da spendere sul territorio italiano per contrastare l’impatto del Covid sulle diverse sfere della vita della popolazione.

Dal 2007, il partenariato fra Rotary e Usaid, a livello internazionale ha impegnato 18 milioni di dollari fino al 2025 e ha migliorato la vita di circa mezzo milione di persone. Giovedì 27 la presidente Jones incontrerà anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri