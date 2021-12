Papa: viaggio a Cipro e Grecia. «No ai muri della paura dettati da interessi nazionalisti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

È ai confini orientali dell'Europa, ma il suo messaggio è per tutto il Vecchio Continente. Papa Francesco – nel suo 35esimo viaggio apostolico, il terzo di quest'anno – guarda alle rotte dei migranti che arrivano da est e chiede l'abbattimento delle barriere che fermano i flussi umani. E dice che l'Europa – alle prese con la drammatica crisi al confine tra Polonia e Bielorrussia - ha bisogno di «riconciliazione, coraggio e slancio per camminare in avanti». Ma non saranno «i muri della paura e i veti dettati da interessi nazionalisti ad aiutare il progresso, e neppure la sola ripresa economica potrà garantire sicurezza e stabilità».

Prima tappa nel paese diviso dal 1974

Francesco ha iniziato da Cipro, prima tappa di un viaggio di cinque giorni che lo porterà poi ad Atene e nell'isola di Lesbo (già visitata nel 2016) primo approdo dei barconi in partenza dalla Turchia. Parlando al clero locale, lancia una stoccata ai cattolici: chiede che «nella Chiesa non ci siano muri perché è la convivenza delle diversità». Dal 1974 Cipro è divisa in due: il nord è controllato militarmente dalla Turchia, a sud c'è una nazionale dell'Ue e che aderisce all'euro, due mondi distanti eppure compressi dentro un'isola. Che tocca ogni giorno il dramma dei migranti: il presidente di Cipro confermerà che 50 persone andranno in Italia.

«Il potere dei gesti, non sperare in atti di forza»

Mette in evidenza Bergoglio: «La ferita che più soffre questa terra è data dalla terribile lacerazione che ha subito negli ultimi decenni. Penso al patimento interiore di quanti non possono tornare alle loro case e ai loro luoghi di culto». Il Papa prega per «la vostra pace, per la pace di tutta l’isola, e la auspico con tutte le forze. La via della pace, che risana i conflitti e rigenera la bellezza della fraternità, è segnata da una parola: dialogo. Dobbiamo aiutarci a credere nella forza paziente e mite del dialogo. Sappiamo che non è una strada facile; è lunga e tortuosa, ma non ci sono alternative per giungere alla riconciliazione». Occorre alimentare «la speranza con la forza dei gesti anziché sperare in gesti di forza».