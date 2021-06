Paperoni italiani più ricchi grazie al boom dell’immobiliare trainato dal Covid

Tra gli investimenti in crescita si impongono per chi ha voglia di diversificare quelli alternativi.

Cresce anche la voglia di sostenibilità, con il 43% degli ultra-HNWI e il 39% dei più giovani (età inferiore ai 40 anni) HNWI che richiedono uno score ESG per i prodotti offerti dalla loro società di consulenza. Il 72% degli HNWI intervistati ha detto di aver investito in criptovalute e il 74% in altri asset digitali come nomi di domini web o app.

Dalle Spac al digitale, come si evolve il wealth management

Le Spac stanno diventando più popolari, mentre i token non fungibili (NFT) stanno lentamente guadagnando credibilità nell’asset class. Anche l’aumento degli investimenti retail senza commissioni ha suscitato l’interesse degli HNWI, con il 39% che dice di desiderare un trading privo di commissioni.

Scoperte tecnologiche, cambiamenti delle dinamiche sociali, nuovi attori dell’ecosistema, democratizzazione della gestione degli investimenti e ascesa degli asset digitali, avranno tutti un impatto sul successo o sul fallimento delle società di gestione patrimoniale in futuro.

«Il settore del wealth management deve spingersi oltre i propri confini - spiega Monia Ferrari, financial services director di Capgemini in Italia - per acquistare attenzione e fiducia dei clienti e soddisfare al meglio le esigenze di questa clientela sempre più abituata alla personalizzazione ai vantaggi offerti dai Big tech.