Il paradigma nuovo della sanità in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La storia del ICT in sanità in Italia negli ultimi venti anni ha seguito un percorso a bassa intensità di pensiero, funzionale e tecnologico. E se ne vedono gli effetti: l'Italia è stabilmente ultima in Europa per percentuale di spesa in ICT rispetto al PIL in sanità. Ma è solo la punta dell'iceberg.



La mancanza di cultura sul potenziale delle tecnologie in sanità e sull'evoluzione dei processi clinici ha generato una stasi di pensiero, appunto. La conseguenza più sconfortante è infatti la mancanza di un adeguato ripensamento, doveroso ed urgente, strutturale e capillare, del modo di erogare e gestire la sanità.



Loading...

Oggi ci troviamo all'inizio di un ciclo che potrebbe trasformare l'intero sistema sanitario, non solo l'ICT in sanità. Ma per cogliere questa opportunità bisogna operare con un pensiero esteso, strutturale e consistente. Ciò che è da evitare è un approccio a questa fase con le stesse dinamiche del passato. Abbiamo paradossalmente l'occasione di attingere a finanziamenti prima impensabili, ma non abbiamo ancora assimilato le moltissime novità normative e di contesto. La più eclatante è la “trasformazione” del software in ambito clinico in medical device, frutto dell'entrata definitiva in vigore a maggio 2022 di tutta normativa CE-MDR anche nell'ambito dei software di laboratorio.



Questa normativa pone una serie di problemi e di questioni a cui bisogna fare attenzione.

Già applicata da molti anni per quel che riguarda la diagnostica per immagini, rappresenta un cambiamento sostanziale per i software che sono alla base delle cosiddette cartelle cliniche elettroniche ma soprattutto di tutti i sistemi di prescrizione e gestione della terapia. Comprare, gestire ed usare un software clinico come un elettrocardiografo o una tac, rispondendo alla nuova normativa e alle necessarie certificazioni, comporta un adeguamento indispensabile dei tempi, dei cicli di produzione e delle dinamiche di mercato.