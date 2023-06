Paradiso birdwatching

Tra Ferrara e Ravenna il Delta del Po è vero paradiso per gli amanti del birdwatching (300 le specie di uccelli che passano da qui) . Il patrimonio naturalistico del Delta del Po offre soggetti per foto indimenticabili: uccelli rari, tramonti romantici, il fascino della civiltà contadina. Le specie che si possono osservare sono tante e sono talvolta presenti delle apposite torri di avvistamento che permettono di non disturbare gli animali. A Comacchio, famosa per le anguille e a cui la località dedica una sagra gastronomica a fine settembre, ogni anno si svolge la Fiera internazionale del birdwatching e del turismo naturalistico. Sono 18 gli itinerari consigliati per percorrere la parte romagnola del Parco, attraverso strade panoramiche, ponti da passare a piedi o tratti da fare in barca o in bicicletta. Tra i vari percorsi, quello della Pineta di Classe (raggiungibile dalla SS16 Adriatica) per un tour in bici o a cavallo (si tratta di pinete secolari cantate da Dante e Boccaccio), mentre in direzione sud si raggiungono le zone umide di Ortazzo e Ortazzino. Ma l'area non è solo sinonimo di natura: da qui ci si può muovere verso le cittadine più storiche per visitare l'Abbazia di Pomposa e il Castello della Mescola.

