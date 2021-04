Paradossi e sorprese degli aiuti tarati sul calo del fatturato

O i ricavi del 2019 sono pari a 46.800 euro;

O il dato relativo a fatturato/corrispettivi 2019 è stato pari a 46.800 euro (importo medio mensile di 5.850 euro spalmato negli 8 mesi, ossia quelli successivi al mese di apertura della partita Iva ma maturato in effettivi 4 mesi di attività);

O il dato relativo a fatturato/corrispettivi 2020 è stato pari a 78.156 (importo medio mensile di 6.513 spalmato nei 12 mesi).

Solo il contributo minimo

Se avesse potuto considerare i quattro mesi effettivi di attività, il calo tra il dato medio di fatturato/corrispettivi 2020 rispetto a quello 2019 sarebbe stato di oltre il 55 per cento. In questo modo, invece, le regole di accesso al fondo perduto consentono sì l'accesso all'aiuto, ma solo perché, eccezionalmente per chi ha aperto partita Iva dopo il 31 dicembre 2018, per l'importo minimo non è richiesto anche il requisito del calo del fatturato. Al barista di Verona spetta, quindi, solo l'importo di 1.000 euro.