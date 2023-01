Paradosso BTp: la Bce annuncia tassi alti, ma i rendimenti cadono. Ecco perché

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I tassi della Bce continueranno ad «aumentare in maniera significativa a un ritmo costante», ha affermato due giorni fa Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea. I tassi saliranno in maniera «significativa» ha ribadito ieri, quasi come un disco rotto, il Governatore della banca centrale finlandese Olli Rehn. Concetto già affermato dalla presidentessa Christine Lagarde. Ma allora perché, se la Bce promette una super-stretta monetaria, i rendimenti dei titoli di Stato...