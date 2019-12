Paradosso Italia, dove la ricchezza sembra povertà

Sono dati che usa chi, in Europa, demonizza il nostro debito pubblico per farne al nostro Paese una colpa (shuld in tedesco è sia debito, sia colpa), una reazione quasi più attinente all’etica che non all’economia se si guarda ai dati di contesto, dove quel debito è più che sostenibile. Anche se, naturalmente, deve essere ridotto.

Ma anche l’idea di un Paese ridotto in povertà è fuorviante.

L’Istat certifica 5 milioni di persone in stato di povertà, pari a 1,8 milioni di famiglie. Il reddito di cittadinanza, ben lungi dall’aver eliminato la povertà come era stato accreditato in modo avventato al suo debutto, ha coinvolto poco più di 900mila famiglie, con un assegno medio di 484,4 euro. Tra questi percettori gli occupabili realmente sono solo il 30% e finora, di fatto, solo 28mila persone hanno trovato un lavoro. Il suo ideatore Pasquale Tridico, ora presidente dell’Inps, certifica che questa operazione ha abbassato l’indice di Gini (che rileva la diseguaglianze) dell’1,5%.

In Italia il reddito complessivo è di 1.200 miliardi ed è composto da stipendi e pensioni. La vera sorpresa è nel dato della ricchezza che è composta da immobili, strumenti finanziari, depositi e cash. Un Paese da record con 10mila miliardi, 8,4 volte il reddito, un multiplo che in Europa non ha eguali: la Germania è a 6,5 e Francia e Gran Bretagna sono a 7,9. Nel 2013 quell’indice era ancora più alto a quota 8,7 a farlo scendere ha contribuito in realtà il deprezzamento del valore degli immobili.

Anche perché, come è noto, il 50% della ricchezza degli italiani è ancora concentrata nel proverbiale mattone. L’incertezza è il tratto tipico di questo periodo, stando all’ultimo rapporto Censis, che ha infatti annunciato come il 61% degli italiani non comprerebbe più i BoT, dati anche i rendimenti ridotti al lumicino. Anche le certezze immobiliari tipiche degli italiani, però, hanno vacillato quando - sempre stando al Rapporto Censis - hanno capito di aver perso, in termini reali, il 12,6% del valore in otto anni.