Paradosso Londra: mancano operai e autisti, ma è record disoccupazione

Sovranismo occupazionale

A torto o a ragione, la frittata Brexit ormai è fatta. La soluzione? Il sovranismo professionale: «Serve formazione di residenti in UK, cittadini o stranieri arrivati prima della Brexit, e immigrazione qualificata» chiosa Belluzzo. È quello che sta già facendo il genovese Roberto Costa, il “re” dei ristoranti indipendenti a Londra. Per avere camerieri nei suoi otto locali, tra cui il celebre Macellaio di Kensington, a ottobre lancerà una Accademia dell’ospitalità, per riconvertire giovani rimasti disoccupati nel mondo dello spettacolo. Gli inglesi dovranno imparare a fare quei lavori che per decenni hanno fatto gli italiani. Ma per insegnare un mestiere, specialmente se non c’è alle spalle una tradizione, ci vuole tempo.

E nel frattempo che si fa? Il rischio è di finire come Nando’s, altra catena di ristoranti. Il marchio di cibo messicano è stato costretto a chiudere numerosi suoi locali perché non si trovano camionisti che riforniscano di pollo le sue cucine. Senza pollo, addio al Piri Piri, il piatto più famoso. Nando’s non è il solo a pagare per i disagi da Brexit: la multinazionale McDonald’s, il numero uno al mondo dei fast-food, ha tolto dai menù di tutta la Gran Bretagna i milkshakes: non arriva il latte per fare i frappè. Siamo in pieno agosto, con gli inglesi a rosolarsi nelle spiagge di Maiorca e dell’Algarve. Ma c’è già chi grida che il Natale è a rischio: sulle tavole dei sudditi di Sua Maestà forse non arriverà nemmeno l’amato tacchino. Il sovranismo ha un suo prezzo. Ma, parafrasando Maria Antonietta, se il popolo non ha i tacchini, allora dategli hamburger vegani.