Paraggi è così chic ai Bagni Fiore nuotando con le aragoste

La sua baia alle pendici del monte di Portofino è incastonata tra Santa Margherita Ligure e appunto Portofino. Dopo un giro in barca nella sua area marina protetta che pullula di aragoste (si può fare snorkeling sino alla statua sommersa dell'Olivetta accarezzando la scogliera verso Punta Faro) e un trekking nella Valle dei Mulini, seguire il sentiero a strapiombo che dentro la macchia mediterranea conduce all'abbazia di San Fruttuoso provoca una gioia incontenibile, senza trascurare l'Abbazia della Cervara, si è pronti per indossare un costume alla moda da sfoggiare sui lettini dei Bagni Fiore che sono decisamente glamour: Brigitte Bardot, Maria Callas, Elizabeth Taylor si sono abbronzate qui, sulla terrazza in legno, tra agavi e banani, dove oggi gli elementi di design sono firmati Dior. Ci si potrebbe persino regalare una notte allo Splendido, l'iconico hotel Belmond cinto da un giardino lussureggiante, dal quale godere lo spettacolo di un mare assai chic.

