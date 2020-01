Parajumpers celebra tecnologia e arte con Felice Limosani Un’installazione digitale immersiva per raccontare il mondo del marchio, creato nel 2006 e ispirato a un corpo militare dell’Alaska

Una performance immersiva curata dall’artista multidisciplinare Felice Limosani: immagini animate che si alternano a suoni tratti dall’archivio del trio musicale Bowland, di origine iraniana. Con questa installazione - che si intitola “Remakeland” ha aperto il programma culturale della Casa degli Artisti di Milano fondata nel 1909 dai mecenati Fratelli Bogani - Parajumpers ha voluto raccontare al pubblico della settimana della moda di Milano il proprio universo e, contestualmente, presentato la propria collezione autunno-inverno 2020/21. Il progetto interpreta i tre capisaldi di Parajumpers: arte, tecnologia e umanità.



Il marchio di outerwear ad alto tasso di innovazione è nato dalla collaborazione tra Ape e Massimo Rossetti. Proprio l’imprenditore, nel 2006, trovò l’ispirazione per creare la collezione di capispalla dopo aver incontrato un membro del servizio 210th Rescue Squadron in Alaska, un corpo militare che usa le proprie competenze tecniche per salvare vite umane. Da quell’incontro è nata la linea Masterpiece.

Le giacche, realizzate in nylon, sono dotate di una fodera imbottita removibile e un cappuccio con bordo in pelliccia. Tra i tanti dettagli che le caratterizzano c’è quello del collo che si chiude con un gancio utilizzato nel paracadutismo.

La collezione autunno inverno 2020, già presentata a Pitti Uomo 97, rivisita la linea Masterpiece in chiave contemporanea, tramite interpretazioni inedite di materiali e tecniche di tintura e dà vita ai capi Reloaded, icone ma con un gusto totalmente nuovo.

Dalla collaborazione con Leonardo Fasolo sono nati due progetti inediti, sempre per l’autunno-inverno 2020/21: i Polar Puffers, una capsule

di piumini imbottiti oversize in resistente ripstop di cordura, e i Next Generation, con interno staccabile sintetico e a contrasto, moltissime tasche e lavorazioni e bordo cappuccio in tricot di lana.