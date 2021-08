Paralimpiadi, Bebe Vio vince l’oro nel fioretto: «Un miracolo, dovevano amputarmi un braccio»

2' di lettura

Prosegue con successo l'avventura olimpica degli atleti azzurri ai Giochi paralimpici estivi in corso a Tokio. Oggi Bebe Vio ha conquistato il suo secondo oro paralimpico nel fioretto femminile, categoria B. La 24enne di Mogliano Veneto ha sconfitto per 15-9 la cinese Jingjing Zhou, che già aveva battuto in finale a Rio 2016 per 15-7. Salgono così a 18 le medaglie dell’Italia ai Giochi paralimpici giapponesi. Domani la missione più difficile per la fiorettista azzurra: provare a trascinare al successo anche la squadra di fioretto. Nel 2016 a Rio la squadra italiana vinse il bronzo.

«Ad aprile ho avuto un’infezione da staffilococco, talmente grave che si prospettava l’amputazione del braccio sinistro e addirittura la morte. Quindi è un miracolo che io sia qui e questo oro pesa molto di più di quello di Rio». È la confessione choc di Bebe Vio, che ha parlato ai media dopo il trionfo nel fioretto alle Paralimpiadi, spiegando anche la sua decisione di non gareggiare nella sciabola. «È stato un miracolo e per questo devo ringraziare l’ortopedico che mi ha operato, si chiama Accetta..., e tutto lo staff che mi ha aiutato a prepararmi. Un’impresa che sembrava impossibile. Ecco perchè ho pianto tanto», ha aggiunto.

Ancora successi azzurri in vasca

In giornata il medagliere italiano si è poi arricchito della medaglia d'argento conquistata nei 200 metri misti donne Sm8 da Xenia Palazzo. L’oro è andato all’americana Jessica Long, bronzo per la russa Mariia Pavlova. Terzo posto e medaglia di bronzo invece per Stefano Raimondi, in gara nei 100 metri stile libero, categoria S10. In questo caso l’oro è andato all’ucraino Krypak, che ha fatto anche registrare il record del mondo. Argento per l’australiano Crothers. Niente podio invece per Matteo Betti nel fioretto maschile, categoria A. L'atleta azzurro è stato battuto per 11-15 nella finale per il bronzo dal russo Nikita Nagaev.

Un oro e un argento nella prima giornata di triathlon

Da segnalare anche l'ottimo risultato per l'Italia - una medaglia d'argento e una di bronzo - con cui si è chiusa la prima giornata di gare di triathlon. All’Odaiba Marine Park il primo podio, in ordine di tempo, è arrivato grazie alla prova di Veronica Yoko Plebani, bronzo nella PTS2 femminile. La lombarda ha fatto registrare il tempo complessivo di 1:15.55, crono che le è valso il terzo gradino del podio. Meglio di lei hanno fatto le statunitensi Allysa Seely (1:14.03) e Halley Danz (1:14.58). A seguire la medaglia d'argento conquistata da Anna Barbaro e dalla sua guida Charlotte Bonin che hanno chiuso la PTVI femminile in 1:11.11, 3.56 di ritardo dalle vincitrici della gara, le spagnole Susana Rodriguez e Sara Loher (1:07.15). Terzo posto per le francesi Annouck Curzillat e Celine Bousrez (1:11.45).