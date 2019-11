Parapetto da ristrutturare di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

Il parapetto del lastrico solare concesso in uso esclusivo al condomino dell'ultimo piano è da ristrutturare e, secondo l'amministratore di condominio, trattandosi di parte comune dell'edificio, la spesa sarebbe per 1/3 a carico del condomino che ha in uso il lastrico e per i restanti 2/3 a carico degli altri condòmini. È così o a pagare deve essere solo il condomino che utilizza il lastrico?

Per il Tribunale di Roma, la ripartizione dei costi di pavimentazione del lastrico, del parapetto e della soletta aggettante sono a carico di chi ha in uso esclusivo il lastrico, trattandosi di spese avulse dalla funzione di copertura. In precedenza la Cassazione, analizzando un caso di rifacimento della guaina impermeabilizzante, ha chiarito come la ripartizione prevista dall'articolo 1126 riguarda non solo le spese relative alla copertura, ma anche quelle relative agli interventi che si rendano necessari in via conseguenziale e strumentale.