«Parasite» e gli altri: i migliori film dell’anno Ecco i lungometraggi più importanti usciti nelle sale italiane nel corso del 2019: in testa il vincitore della Palma d’oro all’ultimo Festival di Cannes di Andrea Chimento

Parasite

4' di lettura

Il 2019 volge al termine e, come da tradizione, è tempo di stilare le classifiche dei migliori film visti nel corso dell'anno.

Partiamo dicendo che è stata un'annata davvero speciale per il mondo del cinema, ricchissima di titoli importanti e di grandi sorprese.

Ecco una lista di 10 preferenze, tra tutti i lungometraggi usciti nelle sale italiane da gennaio a giugno.

Parasite – Un grande successo di critica e pubblico, oltre alla vittoria della Palma d'oro al Festival di Cannes, hanno reso l'ultima fatica del regista sudcoreano Bong Joon-ho uno dei lavori più chiacchierati e osannati degli ultimi anni. Meritatamente, perché il film è un autentico capolavoro, scritto con tempi narrativi perfetti e capace di regalare una riflessione sulle differenze di classe da far rabbrividire per la potenza emotiva messa in campo. Bong alterna i generi (dalla commedia nera al thriller, ma non solo) per dare vita a un'opera appassionante, capace di scuotere per la sua originalità e per i messaggi proposti. Ogni sequenza è una piccola lezione di cinema. Un film incredibile.

The Irishman– In molti l'hanno definito il “canto del cigno dei mafia-movie”, ma questo film strepitoso è soprattutto un'opera testamentaria del cinema di Martin Scorsese, regista che, all'età di 77 anni, si conferma uno dei più grandi autori della storia. Con il personaggio di Frank Sheeran (sindacalista e mafioso americano realmente esistito), si attraversano cinquant'anni di storia americana. Lo stile magistrale e le interpretazioni di un terzetto di attori tornati ai fasti di un tempo (Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci) sono soltanto alcuni degli ingredienti di un'opera di cui si parlerà a lungo in futuro. L'ultima mezz'ora è tra le cose più grandi che siano state fatte nel cinema del nuovo millennio.

Dolor y gloria – Tra i migliori film della carriera di un grande autore come Pedro Almodóvar, «Dolor y gloria» è l'opera più personale del regista spagnolo. Tra dramma e commedia, dolori e glorie, Almodóvar racconta la (sua) vita di un regista in crisi, che troverà nei ricordi del suo passato la forza per tornare dietro la macchina da presa. Confezione magnifica e memorabile performance di Antonio Banderas per una pellicola che entra sottopelle e non ci lascia davvero più.

Burning – Un altro film coreano che non poteva mancare nella nostra classifica. Presentato al Festival di Cannes 2018 e arrivato quest'anno nelle nostre sale, «Burning» è l'ennesima conferma dell'enorme talento di Lee Chang-dong, regista capace di regalare sequenze che si imprimono a lungo nella mente dello spettatore. Il risultato è un grande film in cui la messinscena dell'autore è la vera protagonista dell'opera.

C’era una volta a Hollywood – Il nono film di Quentin Tarantino è una notevole riflessione su un periodo di transizione per il cinema americano, quando alla fine degli anni Sessanta (come l'avvento della New Hollywood insegna) era necessario cercare nuove strade perché l'industria a stelle e strisce stava cambiando completamente. Attraverso uno stile magistrale e una serie di citazioni memorabili, Tarantino firma un'opera dal sapore epico, in cui Leonardo DiCaprio e Brad Pitt danno vita a duetti già memorabili.