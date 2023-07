Maxifusione nei parcheggi: la francese Indigo acquisisce la spagnola Parkia per oltre 600 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il gestore francese di parcheggi Indigo acquista il rivale spagnolo Parkia per circa 600-700 milioni di euro, secondo quanto riferisce il quotidiano madrileno Expansion che cita diverse fonti non identificate vicine alla transazione. Parkia gestisce circa 70 parcheggi in Spagna e Andorra ed è attualmente di proprietà del fondo australiano Igneos Infrastructure.

ndigo, uno dei maggiori gestori di parcheggi al mondo, appartiene per il 49,04% alla banca francese Credit Agricole.

Loading...

I fondi di investimento Vauban Infrastructure e MR Infrastructure possiedono il resto del pacchetto azionario.