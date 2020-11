Parchi e piazze sono i nuovi open space

Il tessuto urbano diventa l’incontro tra due network: un ecosistema capace di ripensare il ruolo del settore immobiliare, rigenerando quartieri e aree dismesse per lo sviluppo di distretti mixed-use, e un sistema capace di fornire connessione, servizi e mobilità mantenendo standard e tempistiche di realizzazione adeguati. Due sistemi, due reti che possono interagire grazie alla tecnologia digitale e in cui l’Information and communications technology diventa il vero abilitatore della sinergia.

Cruciale per il successo di questo processo è il lavoro sinergico dei vari operatori industriali, che possono portare valore aggiunto attraverso le loro competenze sia in termini realizzativi, sia di tecnologia digitale applicata al prodotto immobiliare. Il tutto perfettamente plasmato in una rinnovata visione della città e fondato su un paradigma digitale per il settore del real estate.

La riuscita di un progetto immobiliare di rigenerazione urbana è connessa alla qualità di tutti gli attori in campo, dall’expertise dei developer e general contractor digitalmente evoluti in termini di processo e competenze, al contributo delle imprese specializzate nella manutenzione e gestione degli immobili, fino all’integrazione ingegnerizzata dei sistemi da parte delle società tecnologiche.

Il progetto in cui il gruppo Costim sta applicando questo approccio è Chorus Life, un’operazione in corso di realizzazione a Bergamo che mira ad andare oltre il concetto di smart building: un luogo in cui il centro della città si amplia sempre di più e quello che era periferia fino a pochi anni fa diventa sempre più parte integrante della realtà urbana; dove il valore immobiliare non risiede più esclusivamente nell’unità di superficie, ma viene ampliato dall’erogazione dei servizi nell’ottica della digital servitization del prodotto. La vera sfida sarà estendere e replicare questo approccio anche in altre città italiane e renderle ancora più vivibili e a misura d’uomo. Una struttura finalizzata soprattutto all’aggregazione sociale trigenerazionale, dove le tre generazioni possono convivere, secondo la visione di Domenico Bosatelli, che ha immaginato e voluto l’innovativo progetto le cui forme sono state disegnate dall’architetto Joseph di Pasquale. La stessa visione che ci chiama a ricostruire l’Italia, urbanisticamente e socialmente. Un’Italia segnata ma che è ancora capace di sognare e costruire; che ha saputo affermarsi nei secoli come Paese dell’arte, della cultura e dell’architettura. Sono certo che da questo momento storico, in cui stiamo lottando per superare una profonda crisi, l’Italia ne uscirà ancora di più rafforzata nella reputazione del Bel Paese e del buon vivere, in belle, stupende, emozionati e rinnovate città.

Ceo di Costim