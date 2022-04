Parchi permanenti, Pareschi nuovo presidente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Luciano Pareschi è il nuovo presidente per il triennio 2022/2024 dell’Associazione Parchi Permanenti Italiani, aderente a Confindustria: raccoglie il testimone da Giuseppe Ira, patron di Leolandia, che ha guidato l’associazione durante il complesso periodo della pandemia. Pareschi, fondatore e tuttora proprietario di Caribe Bay, parco a tema acquatico di Jesolo, e consigliere del Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice, è stato eletto lo scorso 23 marzo all’unanimità con un duplice obiettivo: supportare le imprese del comparto nel difficile ritorno alla normalità e sensibilizzare sulla funzione sociale ed economica dei parchi permanenti, per il ruolo che hanno per il turismo e per l’occupazione nei territori di riferimento. Tra i primi progetti, lo sviluppo di gruppi di acquisto interni per calmierare i prezzi di alcune forniture essenziali, come energia elettrica ed assicurazioni. Il comparto, che in media nel biennio pandemico ha subito perdite del 65% rispetto al 2019, è oggi alle prese con nuove sfide: l’aumento dei costi delle materie prime, le difficoltà nel reperimento della manodopera stagionale, le incognite legate all’evoluzione dell’emergenza sanitaria e del contesto geopolitico.