Parcours des Mondes: l’arte “altra” conquista i collezionisti di contemporaneo L’appuntamento parigino ha proposto sezioni di Tribal art, Asian art e Archaeology. Clienti molto competenti hanno affollato le 64 gallerie che hanno venduto anche la metà dei pezzi esposti di Antonio Aimi

Maschera Baulé, Galleria Dalton-Somarè

“Anche quest'anno i Parcours des Mondes sono stati caratterizzati da un pubblico di visitatori e, soprattutto, di collezionisti competenti – ha dichiarato in esclusiva al Sole 24 Ore Alex Arthur, direttore artistico della manifestazione parigina –. Quasi tutti i galleristi, infatti, mi hanno detto di essere stati sorpresi da richieste per nulla scontate, che, da un lato, mettevano in evidenza una spiccata attenzione per la qualità e, in alcuni casi, anche per le opere dei maestri, mentre, dall'altro, rivelavano che si trattava di persone in possesso di importanti opere di arte contemporanea”. Alla fiera, che si è svolta dal 10 al 15 settembre nel quartire latino tra il lungo Senna e Boulevard Saint Germain, hanno partecipato 64 galleristi, otto focalizzate sull’archeologia, sei solo sull’Asia classica (India, Cina e Giappone), 11 sull’arte altra dell’Oceania e dell’Asia sudorientale, il resto sull’arte tribale di Africa e Oceania insieme. Per la prima volta i galleristi francesi sono stati circa la metà degli espositori, rispetto alla maggioranza delle prime edizioni. L’evento di fatto diventa sempre più internazionale e ha attirato tanti operatori dall’America (otto), sei belgi, tre inglesi e 17 di altri paesi.

Effettivamente, oltre alla presenza dell'archeologia, questi tratti dei nuovi collezionisti sembrano un po' la cifra dell'edizione del 2019 dei Parcours des Mondes. Molti galleristi, infatti, hanno dichiarato di aver incontrato una nuova clientela interessata a opere recenti sia “etniche” che di arte contemporanea. Alcuni, inoltre, hanno anche segnalato la presenza di collezionisti cinesi e russi, mentre altri hanno notato un certo ricambio generazionale. In particolare, un gallerista statunitense ha detto di aver incontrato ai Parcours molti dei suoi clienti, che sono venuti appositamente a Parigi, perché prima di fare acquisti volevano avere voluto avere una visione complessiva di quanto offre la più importante manifestazione al mondo di arte “altra”.

Ovviamente è difficile stabilire se questi risultati siano dovuti all'apertura all'archeologia o ad altri motivi. Certo è che le gallerie e i collezionisti di antichità, non hanno portato a un clima passatista, perché, al contrario di quanto si possa pensare, sono interessati anche all'arte contemporanea e a contaminazioni sorprendenti tra antico e moderno.

Gli affari. Da quanto i galleristi hanno riferito le percentuali delle vendite sono andate dal 50% al 10%. In questi casi, tuttavia, non si deve dimenticare che, a differenza di quanto avviene nelle aste, una vendita di pochi pezzi può essere molto soddisfacente per un mercante, se tra questi si trovano quelli più cari. Ad esempio, un gallerista, che ha venduto circa il 20% delle sue opere, ha detto di essere stato molto soddisfatto, aggiungendo di aver incontrato più collezionisti in una settimana di Parcours che in tre mesi di galleria (e qui si può aggiungere che la sua galleria non si trova in un paesino sperduto, ma in un elegante quartiere di una capitale europea).

Come sempre i Parcours hanno presentato un'ampia varietà di opere, che partivano dai piccoli oggetti di interesse etnografico del valore di 100 - 200 euro ai pezzi da uno o due milioni di euro o con prezzo “su richiesta”.

Ed è evidente che mentre i primi sono alla portata di qualunque giovane collezionista, i secondi possono essere esposti nei più importanti musei del mondo. Tra questi merita di essere segnalato un busto in granito rosa e nero di Nefertiti della galleria L'Ibis . Lucien Viola, proprietario della galleria, ha affermato che è disposto a venderla solo a un mecenate che voglia regalarla o lasciarla in deposito a un museo. Per lui, l'ideale sarebbe che finisse ai Musées Royaux d'Art e d'Histoire di Bruxelles, dove potrebbe ricongiungersi con una statua del marito Akhenaton, realizzata nella stessa pietra e nello stesso stile.