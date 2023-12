Parfums De Marly Paris Festive Candle Trio

Un set di Candele Profumate per un inverno autentico. Nel cofantetto: Spiced Delight, un’esplosione di sensazioni con note di miele, cannella e osmanthus che si fondono su un cuore di ambra, labdano e benzoino. Royal Pine, la freschezza aromatica dei pini e la maestosità del cedro che ci trasporta in una foresta immaginaria e Winter Woods, più intima, una serata in chiaroscuro trascorsa in un castello di fronte a un fuoco ipnotico. Gli aromi evocano l’intensità dei legni scuri, con accenti tostati dell’olio di cade e l’incantevole legno di guaiaco.

