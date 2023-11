Pari opportunità, Brunetta: no agli stereotipi di genere

Semenzato: al lavoro per redigere testo unico su violenza economica

Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, ha detto che la Commissione che presiede «sta lavorando per redigere un testo unico sulla violenza economica di genere. Ho, infatti, dato un filo conduttore alla Commissione sul femminicidio: la violenza economica. Violenza economica significa gender gap. Nel nostro sistema economico l’amministrazione del denaro è considerato ancora un affare da uomini. Il 62% delle donne vittime di violenza non ha indipendenza economica. Bisogna lavorare affinché vengano promosse politiche lungimiranti». Ha detto che «in Commissione stiamo ascoltando le aziende che ci stanno supportando, dandoci indicazioni preziose al fine di poter predisporre un testo unico sulla violenza economica che proponga soluzioni concrete».

Gender gap diminuito grazie alla formazione

«Negli ultimi anni il gender gap è notevolmente migliorato perché noi donne siamo diventate ’ingorde’ di formazione, appropriandoci di strumenti formativi che prima non ci appartenevano. Una nuova identità femminile si è fatta strada, portando ad un nuovo aspetto identitario», ha detto Martina Semenzato.

Le donne prendono ancora un terzo meno degli uomini

«Le donne prendono ancora 1/3 in meno degli uomini. Perché abbiamo investito poco sulle politiche a favore dell’occupazione femminile. Sono state fatte le leggi ma non sono state applicate. A volte noi stesse demandiamo le politiche di economia famigliare agli uomini. Lo vediamo a partire dalla paghetta delle bambine, inferiore a quelle dei maschietti». ha detto la presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.



Sabbadini: in Italia metà donne non lavora, ha a che fare con violenza

«I dati sull’indipendenza economica delle donne nel nostro paese sono molto duri. Siamo ultimi in Europa per tasso di occupazione femminile, perché metà delle donne non lavorano. I Paesi con cui ci dovremmo confrontare sono in una situazione molto più avanzata della nostra. Nel ’60 l’Italia e la Norvegia erano più o meno allo stesso livello con il 26% e il 28% delle donne occupate. Nel 2000 l’Italia era al 38% e la Norvegia al 75%. C’è un problema di base nel nostro Paese che è la bassa occupazione femminile, ancor prima del gender gap, che si innesta su livelli già bassi di occupazione: è un doppio problema», ha sottolineato Linda Laura Sabbadini, già direttrice Istat del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica ed esperta di statistiche per gli studi di genere.

La violenza è espressione di volontà di dominio

«Tutto questo ha a che fare con il problema della violenza, perché significa che c’è un problema che va combattuto in modo globale. La violenza contro le donne è espressione della volontà di dominio. Le politiche contro la violenza devono quindi essere sì di contrasto diretto, ma anche politiche indirette, cioè quelle che cercano di minare il più possibile questa asimmetria. Quello che è successo nei paesi nordici, ad esempio, è che a mano a mano che le donne sono entrate nel mercato del lavoro, ci si è dotati di politiche che hanno facilitato questo ingresso, ovvero si è investito in politiche di condivisione di responsabilità genitoriali e di conciliazione di tempi di vita». Si è messo in moto sin dall’inizio «un meccanismo di alleggerimento del carico di lavoro familiare dalle spalle delle donne. La trappola - ha osservato Sabbadini - è che questo ha creato posti di lavoro soprattutto in alcuni settori. Ma ha almeno permesso che le donne entrassero nel mercato del lavoro. Nel nostro paese, se non si investe sui nidi, sui servizi e l’assistenza, a rimetterci nel lavoro sono le donne».