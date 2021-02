Parigi

Volevate fare una fuga nella città più romantica del mondo, in un hotel super super lusso? Per ora non si può, ma potete regalare un voucher per il Peninsula Paris da sfruttare appena si potrà. Comprende la notte, un giro in Rolls Royce tra la Tour Eiffel e l'Arc de Triomphe, bevendo champagne. Al ritorno in hotel, cena romantica all'ultimo piano, sotto le stelle, con un menù dello chef stellato Bizet e vista su Montmartre e sui monumenti della città. Da 845 € a notte.

www.peninsula.com/paris