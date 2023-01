Parigi: attacco alla stazione Gare du Nord, diversi feriti. Fermato l’assalitore. Terrorismo non è pista privilegiata

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

È di almeno sei feriti il bilancio dell’attacco sferrato l’11 gennaio da un uomo alla stazione parigina di Gare du Nord. L’assalto è avvenuto intorno alle 6:45 di mattina, un orario di grande movimento nello scalo. La stazione è una delle più trafficate in Europa e uno degli snodi principali fra Parigi, Londra e il nord dell’Europa.



L’assalitore è stato «neutralizzato» dalle forze dell’ordine e si trova ora «fra la vita e la morte» dopo essere stato raggiunto da un proiettile al torace. L’arma usata assomiglierebbe a un punteruolo utilizzato per praticare fori nei muri, secondo quanto hanno riportato i media francesi. Non sono noti i motivi del gesto. Le corse sono riprese normalmente e l’area dell’assalto è stata isolata dalla polizia.

Loading...

Nessun elemento permette al momento di dire che quello perpetrato questa mattina sia un attacco di natura terroristica: è quanto affermano fonti vicine all’inchiesta aggiungendo che la pista terroristica non è tra le ipotesi “privilegiate” dagli inquirenti. La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio affidata alla polizia giudiziaria.

Il ministro Darmanin sul luogo dell’attacco

Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, si è recato immediatamente sul posto dell’attentato, alla Gare du Nord, e si è complimentato con le forze dell’ordine per la pronta reazione. L’attentatore è stato portato via dopo essere stato ferito in modo lieve. Un perimetro di sicurezza è stato stabilito attorno alla zona in cui si è verificato l’episodio ma la stazione ferroviaria - continua a funzionare nonostante alcuni treni bloccati e arrivati o partiti in ritardo.