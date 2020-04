Parigi: un fondo Ue per finanziare la ripresa Il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire propone, in aggiunta agli strumenti di breve termine all’esame dell’Eurogruppo (Mes, Bei, fondo per la disoccupazione) anche un altro veicolo di medio termine per la ripresa da finanziare anche con una tassa di solidarietà di Riccardo Sorrentino

Europa divisa su coronabond e aiuti, no di Italia e Spagna

2' di lettura

«Siamo tutti italiani. Todos somos España». La Francia riassume, in seno all’Unione europea, il ruolo di leader dei paesi mediterranei, un po’ abbandonato per ricostruire un rapporto stretto, “tra pari”, con la Germania e propone, attraverso il suo ministro dell’Economia Bruno Le Maire, un progetto comune per finanziare la ripresa dopo la crisi del coronavirus.

Parigi, in particolare, ha proposto alla Germania - coinvolta fin dall’inizio della settimana -, all’Italia e alla Spagna la creazione di un fondo temporaneo, della durata di 5-10 anni, che emetta bond con la partecipazione e la garanzia di tutti i paesi dell’Unione e sia finanziato attraverso i contributi dei paesi membri, oppure una nuova tassa di solidarietà. I singoli paesi ne beneficieranno in proporzione ai danni subiti dalla crisi.

Il fondo, uno strumento di medio termine, avrebbe la funzione di finanziare i sistemi sanitari e, allo stesso tempo, la ripresa, attraverso investimenti, il sostegno dei settori più colpiti dalla crisi - a cominciare dall’automotive - e attraverso «la cooperazione e un forte coordinamento» tra i paesi membri.

La proposta, ha detto Le Maire, non è alternativa a quelle attualmente sul tavolo dell’Eurogruppo, che sono di breve termine e hanno la funzione di affrontare gli sforzi immediati richiesti dall’epidemia: l’uso del Fondo salva-stati con una condizionalità minima che non dia alcuno stigma ai paesi che vi fanno ricorso, i nuovi prestiti della Bei per 200 miliardi e la proposta della Commissione Ue di un fondo per la disoccupazione da 100 miliardi.

La Francia ha anche preparato una lista di imprese nazionali strategiche nelle quali il governo potrebbe iniettare nuovo capitale per garantirne la sopravvivenza. Anche in caso di nazionalizzazioni integrali, però, si tratterebbe di interventi temporanei. Su Air France-Klm, Le Maire non ha né escluso né ammesso l’ipotesi di una ricapitalizzazione - che potrebbe portare alla rottura dell’alleanza - ma ha garantito un pieno sostegno dello Stato per garantire la continuità dell’attuale assetto. La Francia, infine, proporrà una moratoria per i debiti dei Paesi poveri.