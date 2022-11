Parigi in otto tappe tra luoghi storici e la rinata Bourse du Commerce

Non c'è che dire Parigi si rinnova ogni volta. Oltre alla sua ricchissima collezione di musei, palazzi e edifici storici, la capitale francesce offre, a chi volesse dedicargli un long weekend, punti di attrazione turistica da poco aperti o ristrutturati ed esperienze gastronomiche che esaltano la qualità delle sue tradizioni. Un “mode de vie”, quello francese, che affascina sempre molto gli italiani. Se nel periodo pre-Covid (anno 2019) i connazionali che si sono recati in Francia sono stati 7 milioni, facendo registrare 44 milioni di pernottamenti, nel 2021 la clientela italiana, con le varie restrizioni, si è classificata al 6° posto per Parigi con più di 400mila italiani e una crescita del 53% rispetto al 2020. Ma stando alle prime indicazioni il 2022 dovrebbe segnare un netto progresso. In questo itinerario virtuale si va alla scoperta di nuovi musei e collezioni d'arte per restare aggiornati sulle ultime novità della Ville Lumière.



2/9 Menu