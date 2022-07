Parigi rende omaggio alla modernità surreale di Elsa Schiaparelli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le mostre di moda sono dispositivi ambivalenti: mettono sotto teca ciò che era nato per vivere addosso a corpi in movimento, ma ridanno al contempo vita, attraverso la semplice esposizione, a creazioni a lungo dimenticate, spesso più dirompentemente moderne del presente, invero fosco e oscurantista, di certo mercantile e culturalmente povero, che stiamo vivendo.

È il caso di Shocking! The surreal world of Elsa Schiaparelli, la bella esposizione che il Musée des Arts Décoratifs di Parigi dedica fino al 22 gennaio 2023 al lavoro di Elsa Schiaparelli e alla maison da lei fondata, riportata in vita da Diego Della Valle che, in una operazione ammirevole di continuità storica, ha riaperto gli storici saloni di Place Vendome, da ultimo affidando la direzione creativa a Daniel Roseberry.

La mostra è stata inaugurata durante i giorni dell’haute couture, all’inizio di luglio, ai quali la maison ha partecipato, ed è un progetto che ha avuto una gestazione lunga, iniziato poco l’acquisizione di Schiaparelli da parte di Della Valle nel 2006, ma il cui vero abbrivio è arrivato con la nomina di Roseberry. Allo stilista è dedicato un intero ambiente a conclusione del percorso espositivo, con il chiaro intento di creare un dialogo con la fondatrice sottolineando anche: noi adesso siamo qui.

L’ondeggiare continuo tra passato e presente, tra moda e arte, tra creazione e influenza, tra atelier e milieu culturale di un momento storico di irripetibile vivacità, è la chiave del progetto, curato con attenzione e grande scrupolo da Marie-Sophie Carron de la Carrière.

La mostra presenta gli anni d’oro di una creatrice visionaria e autentica pioniera attraverso il fitto reticolo delle sue relazioni con i principali artisti dell’epoca. Non solo surrealisti, perché il mondo di Elsa fu ben altro che esclusivamente surreale – in questo senso il titolo è forse limitante, ma è anche uno slogan riuscito – e il legame con l’elegantissimo, rarefatto Jean Michel Frank, colui che ideò la gabbia nella boutique di Place Vendome, non fu meno definente. Certo, il cappello-scarpa e il vestito aragosta della liaison professionale con Salvador Dalì sono in esposizione e rubano giustamente la scena, ma in realtà gli strati sono molteplici e Shocking è proprio un invito a scoprirli tutti, lentamente, uno per uno.