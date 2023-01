Parigi sulla scia di Milano, tornano rigore e sartorialità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il movimento iniziato a Milano diventa conclamato a Parigi: la moda maschile riscopre eleganza e formalità, nozioni a lungo neglette se non proprio vilipese. Se lo slittamento, da un lato, rinfranca, dopo garrule stagioni di pagliaccesco pseudorealismo, dall’altro indica anche il ritorno ad un certo conservatorismo. L’immaginario collettivo – potremmo dire – svolta a destra, ecco, ma non è tutta o solo restaurazione. Rick Owens mescola formalità e deboscio in una prova di potenza dirompente e assoluto rigore stilistico. La sfilata si svolge su una passerella rialzata – come gli show di una volta – in mezzo al fumo, ed è quasi per intero nera, con le vite alte, le gonne midi – gonne, sí: sdoganate al maschile, per sempre – le spalle a punta e i tacchi che allungano ancor di piú la silhouette draculesca e verticale. Il riferimento vittoriano è esplicito e intenzionale, perché, dice Owens «il moralismo di quel momento storico è pari a quello attuale», ma è tagliato da tocchi di, sono sempre parole sue «corrotto pseudo-spiritualismo anni settanta». Ovvero: iniezioni di denim sdrucito, trucco colato, e una fremente energia che potremmo definire sessuale che manda tutto per aria. La contrapposizione di forze produce un segno elegante e furioso, formale e per nulla rassicurante, che è uno dei picchi di stagione.

Da Givenchy, Matthew Williams apre con quattro abiti impeccabili, dalle spalle ampie e la linea netta, realizzati in atelier in omaggio alle radici couture della maison, ma presto ritorna nei territori a lui più familiari delle stratificazioni urbane, degli sbrindellamenti da giungla d’asfalto, di un certo laissez faire da figuro cool. Le due lingue poco si parlano e poco si amalgamano, ma l’intuizione di partenza ha ragione di essere.

In doppiopetto impeccabile e guanti di lattice, l’assassino di Louis Gabriel Nouchi si ispira al film American Psycho, ma esprime anche una bella espansione di età e tipi fisici.

L’uomo Saint Laurent nella visione di Anthony Vaccarello è nerovestito, sottile, allungato, con le spalle decise e il fiocco al collo; porta un grande bracciale d’argento sulle maniche del trench, ha un cappuccio drappeggiato sui capelli gellati e indossa larghi pantaloni che sembrano quelli della tuta, maglioni lunghissimi, cappotti marziali; appare fragile e inarrivabile, romanticissimo: una pura fantasia, vibrante di struggimento. Affrancandosi definitivamente dal modello settato dai predecessori, Vaccarello imprime un segno autoriale, giocando sulla androginia che è codice fondante della maison. Se lei, in Saint Laurent, ruba il tuxedo a lui, così lui può rubare a lei trench chilometrici, bracciali e tuniche. È la naturalezza di questo codice fluido che convince, insieme alla concisione, alla assenza di sbavature, all’ossessione per l’eleganza.

Da Louis Vuitton la sintesi non è in alcun modo contemplata; al contrario, si mescolano le voci e le direzioni. In omaggio allo spirito aggregativo dal mai dimenticato Virgil Abloh, la collezione è infatti un opus corale che coinvolge, oltre al team stilistico interno, Colm Dillane, mastermind del brand americano Kidsuper, i registi Michel e Olivier Gondry, lo stylist Ibraham Kamara, la direttrice creativa ucraina Lina Kutsovskaya, e Rosalia che si esibisce dal vivo in passerella. Interessante la scelta del tema adulto-bambino, ma trovare un filo rosso e interpretare è molto difficile, e quel che rimane sono solo soprattutto cose, oggetti, e molto spettacolo.