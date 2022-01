Parigi/Versailles, Francia

Parigi è tornata, anzi è sulla bocca di tutti, per la riapertura, dopo anni, dei magazzini La Samaritaine, rilanciati dal gruppo Lvmh, che ospitano anche l’hotel Cheval Blanc: camere vista Senna (o Pont Neuf, Louvre, Tour Eiffel), la spa Dior e il coiffeur Rossano Ferretti, l'alta cucina di Arnaud Donckele, i dolci contemporanei di Maxime Frédéric e la Langosteria, per il fine dining italiano di pesce. Per rivivere la storia, con camerieri in costume, maggiordomo dedicato e cucina di Alain Ducasse (colazione inclusa), bisogna prenotare una delle 14 camere di Le Grand Contrôle, nel complesso della Reggia di Versailles, inaugurato a giugno 2021.

3/11 5/11 Menu