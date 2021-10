Paris Internationale: un format che soddisfa galleristi e pubblico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Paris Internationale per la settima edizione (dal 20 al 24 ottobre) torna ad occupare le stanze di un elegante palazzo privato in un viale alberato nel 16° arrondissement di Parigi, offrendo uno spazio a ciascuna delle 36 gallerie partecipanti - tra cui 20 new entry.

Fondata nel 2015 in alternativa al Fiac, Paris Internationale non perde smalto e rimane un modello valido, alternativo alle fiere tradizionali, che permette di conoscere e apprezzare una nuova generazione di gallerie e artisti. In sintesi...