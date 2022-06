Parisi: «Con un piano Marshall Usa per la Russia, non ci sarebbe Putin»

Parisi ha sottolineato poi che «la Cina ha un Governo che pensa obiettivi di lungo e quello dichiarato è di arrivare nel 2049 in una situazione di economia avanzata. Quindi va lentamente e non ha fretta, perché sa che il suo Pil aumenta dell'8-10% l’anno. E non ha intenzione di procedere con operazioni militari ma attraverso il consenso. Aiuta, ad esempio, i Paesi dell’Africa e dell’Asia».

La Cina non aggredirà Taiwan

Riguardo a Taiwan, Parisi ha aggiunto: «sono assolutamente convinto che la Cina non abbia l’intenzione di prendersi Taiwan con la forza. Penso che aspetti il momento in cui a Taiwan saranno maturi per questo. Ovviamente c’è l’idea anche di riprendersi Singapore ma non faranno l'errore di agire con la forza».

