Parità di genere, in arrivo il bando Pmi per la certificazione gratuita

Sarà pubblicato tra fine febbraio e inizio marzo il bando che consentirà a oltre 450 piccole e medie aziende e microimprese di effettuare gratuitamente l’iter per chiedere la nuova certificazione per la parità di genere, introdotta dalla legge n. 162/2021 (cosiddetta legge Gribaudo) per ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne. Una misura che il Governo ha inserito nel Pnrr (Missione 5, “Inclusione e Coesione”) destinando alla sua promozione 10 milioni di euro. Unioncamere, quale soggetto gestore dei servizi di accompagnamento alla certificazione, ha attivato bandi e iniziative promozionali per sostenere le aziende in questo ambito, in particolare le Pmi. In questo scenario si inquadra l’Avviso, che sarà pubblicato online. Anche le Regioni si stanno attivando per sostenere l’investimento per la certificazione delle Pmi che ne faranno domanda. È già partita la Lombardia, con un bando pubblicato a gennaio.

I bandi per certificarsi gratis

Gli annunci sono emersi nel corso del convegno digitale organizzato da 24 Ore Eventi per Unioncamere, in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Il bando atteso entro l’inizio di marzo consiste nell’Avviso per la gestione ed erogazione dei contributi previsti dal Pnrr per agevolare la certificazione delle Pmi, per un totale di euro 2,5 milioni per la fornitura di servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione della parità di genere e di 5,5 milioni per l’erogazione dei costi della certificazione. Le risorse saranno gestite con un meccanismo a sportello fino ad esaurimento degli importi stanziati.

Nel suo intervento, Stefano Pizzicannella (direttore dell’ufficio per politiche delle Pari opportunità del Dipartimento ad hoc presso la Presidenza del Consiglio) ha evidenziato che con la pubblicazione del bando, «le Pmi interessate potranno chiedere di fare il processo di certificazione con un ente accreditato senza doverne sostenere i costi, visto che sono stati stanziati fondi per circa 12.500 euro ad azienda». Si prevede che i fondi copriranno i costi di certificazione di almeno 450 imprese, con pagamenti direttamente agli enti di certificazione accreditati (in base a un bando pubblicato il 14 febbraio).

Anche le Regioni stanno scendendo in pista con fondi propri per sostenere la nuova certificazione. La Regione Lombardia ha già deciso di integrare i finanziamenti nazionali con fondi a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 per incentivare le microimprese e le Pmi a certificarsi. Le linee guide approvate in dicembre prevedono infatti un contributo fino a 7mila euro per prepararsi alla certificazione, attraverso un supporto consulenziale. In aggiunta c'è un contributo fino a 9mila euro per sostenere i costi della certificazione.

I benefici della nuova certificazione

I vantaggi della nuova certificazione sono molteplici, di ordine etico - perché si tratta di uno strumento che monitora e consente di migliorare il trattamento dei lavoratori e delle lavoratrici - ed economico.