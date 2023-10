Parità di genere, certificazione per il Gruppo Montenegro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Montenegro annuncia di essere la prima realtà in Italia nel comparto spirit ad essere certificata per la parità di genere. Fondato a Bologna nel 1885 e oggi secondo player in Italia nell’industria degli alcolici, il Gruppo Montenegro – che oltre a marchi come Amaro Montenegro e Vecchia Romagna comprende anche Infusi Bonomelli, Thè Infrè, Olio Cuore, Spezie Cannamela, Polenta Valsugana, Pizza Catarì, per un fatturato di oltre 280 milioni di euro nel 2022 (+60% negli ultimi sei anni) – ha infatti ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 che attesta «l’impegno delle aziende a supporto dell’empowerment femminile e contro stereotipi e discriminazioni negli ambienti di lavoro». Un traguardo che permette inoltre a Gruppo Montenegro di entrare nel novero delle circa 100 aziende certificate in Emilia-Romagna.

«Valorizzazione della diversità e rispetto per tutte le persone, equità remunerativa, pari accesso alle opportunità di carriera per tutti i generi e tutela della genitorialità, – ha dichiarato Cristina Danelatos, direttre delle risorse umane del Gruppo – sono solo alcuni degli aspetti su cui l’azienda si è concentrata negli ultimi anni, avviando un percorso virtuoso per creare un ambiente di lavoro equo, inclusivo e paritario. Questa importante certificazione rappresenta il coronamento di un più grande progetto di gender equality interno all’azienda che ci ha già consentito di raggiungere un grado di occupazione paritario tra i circa 400 dipendenti (50% donne, 50% uomini) e di garantire la sostanziale equità retributiva e di promozioni tra i generi. In futuro continueremo a investire per costruire una cultura sempre più inclusiva, affinché non ci siano carriere inaccessibili per le donne».

Loading...

In tal senso – comunica ancora il gruppo – sono già state introdotte in azienda sia diverse misure di conciliazione tra vita privata e lavoro, sia misure che favoriscano la ridistribuzione tra donne e uomini del lavoro di assistenza e di cura. Sono previste ad esempio per tutti i dipendenti agevolazioni di orari per l’inserimento dei figli all’asilo nido e al primo anno della scuola dell’infanzia; 20 ore annue retribuite per accompagnare i genitori over80 e i figli minori a visite mediche specialistiche; e per i neo-papà 8 ore di permesso retribuito aggiuntive in occasione della nascita, affidamento o adozione.