Parità di genere motore per la crescita dell’intero Paese

Le agende politiche hanno ormai da anni fra i principi strategici di sviluppo futuro la parità di genere, che si parli di Europa o dei singoli Paesi. L’Italia non fa eccezione e le proposte in questa direzione si moltiplicano e sempre più riescono a diventare realtà. «La direzione che come Paese abbiamo scelto di percorrere è chiara: serve liberare il potenziale delle donne per tornare a crescere – spiega la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti -. Il Pnrr, coerentemente con la strategia per la parità di genere, identifica nella mobilitazione delle energie femminili un tassello strategico per la ripresa e la ripartenza. Con il Fondo impresa femminile, la certificazione della parità di genere per le imprese e la riforma del Family Act introduciamo una visione integrata e sistemica e sosteniamo quel percorso di cambiamento che questo tempo ci chiede di attivare perché donne e uomini insieme possano concorrere allo sviluppo e alla crescita della nostra comunità».

D’altra parte che la componente femminile di partecipazione all’economia non possa più essere ignorata è stato ribadito da studi internazionali. «Se non c'è uguaglianza di genere non cresce il mondo. Ogni impresa e ogni nazione deve avvalersi appieno dello straordinario contributo delle donne» afferma Diana Bracco, presidente e ceo del Gruppo Bracco, che in occasione del recente G20 è stata ambassador di Confindustria per il Women empowerment. «D'altronde in base alle proiezioni più autorevoli risulta che il maggiore impulso alla crescita globale nel prossimo futuro - continua Bracco - verrà proprio dal lavoro femminile. L'OCSE stima che nei prossimi sei anni il PIL mondiale potrebbe aggiungere due punti e mezzo se dimezzassimo il gap di partecipazione delle donne all'economia. La dimensione femminile, tra l'altro, è oggi per me anche la più adeguata per affrontare le nuove sfide globali, a iniziare dalla necessità di abbracciare uno sviluppo pienamente sostenibile. Sul potenziale delle donne, quindi, tutti devono investire, impegnandosi nella lotta contro ogni tipo di condizionamento e di discriminazione. Soprattutto in Italia ci sono resistenze culturali profonde e stereotipi radicati che è necessario combattere con forza. La parità di opportunità e di diritti va realizzata contestualmente in tutti gli ambiti: dall'istruzione alla formazione, dall'occupazione al supporto all'imprenditorialità, dal credito alle donne al bilanciamento tra impegni familiari e lavorativi, con l'ausilio anche di politiche sulla diversity nelle imprese e programmi di welfare aziendale».

Sulla stessa linea è anche Paola Severino, presidente SNA e vicepresidente dell’università LUISS Guido Carli: «Credo che per ottenere un vero gender balance, basato non più su incentivi utili ma transitori, quanto su un pieno riconoscimento del merito e del valore di una donna, occorre partire dalla formazione. Alle ragazze va spiegato che non ci sono limiti alle loro capacità e alla loro libertà di scelta, che le materie STEM e quelle letterarie sono ugualmente accessibili a tutte. Bisogna creare nelle Scuole e nelle Università percorsi educativi che insegnino alle ragazze, ma anche ai ragazzi, che la parità di genere è un vero e proprio diritto» sottolinea .

Tasto dolente nello sviluppo delle carriere al femminile è l’accesso ai livelli apicali. Il cosiddetto soffitto di cristallo resiste e le percentuali di donne in ruoli da ceo e presidenti di società quotate e non resta molto esiguo, ad esempio. «Quando dal piano della formazione si passa a quello della carriera, occorre trovare dei meccanismi che mettano in mostra il valore delle tante donne che meritano» sottolinea Severino, che aggiunge: «Capita spesso di essere interpellate sulla formazione di un CdA o sulle scelte per ruoli di vertice. Io ho formato una lista di donne “brave” che oggi conta moltissimi nomi. A questa lista attingo per rispondere a richieste di consiglio. Mi capita quasi sempre, dopo aver suggerito un nome con questo metodo, di sentirmi rispondere: “ah, vedi, hai ragione, non ci avevo pensato”. In questo “non ci avevo pensato” sta il vero gap da vincere».



Bonetti, Bracco e Severino saranno fra le voci del Festival dell’Economia di Trento che comporranno la strategia e la visione di sviluppo del Paese in una direzione più equa. Voci che dialogheranno con Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera; il vicedirettore Alberto Orioli, Monica D'Ascenzo e Rosalba Reggio del Sole 24 Ore; Amy Kazmin, giornalista del Financial Times.