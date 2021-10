Parità di genere, sgravi fino a 50mila euro alle aziende che riducono i divari salariali

Ascolta la versione audio di questo articolo

3' di lettura

Arriva dal 1° gennaio 2022 la certificazione della parità di genere: un documento che attesterà le misure adottate dal datore di lavoro per ridurre il divario tra sessi nelle retribuzioni, opportunità di crescita, tutela della maternità. Per le aziende che si doteranno del certificato è previsto uno sgravio fiscale fino a 50mila euro.

Approvazione alla Camera all’unanimità

È una delle novità contenute nella proposta di legge approvata dall’Aula della Camera all’unanimità (393 sì e nessun contrario) e che ora passa al Senato per l’approvazione definitiva. Il testo - che modifica il codice sulle pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, incentivando la presenza femminile nel mercato del lavoro e contro il cosiddetto “gender gap” nelle retribuzioni - estende inoltre alle aziende con più di 50 dipendenti (rispetto al limite attuale di 100) l’obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale.

Loading...

Viene poi ridefinito il concetto di discriminazione indiretta che viene estesa anche a scelte organizzative su condizioni e tempo del lavoro che mettano i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso.

Tra le fattispecie che danno luogo a discriminazione indiretta vengono fatti fatti rientrare scelte di natura organizzativa o sull’orario di lavoro che possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso.

Un certificato per la parità di genere

Come detto, il testo prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, della “certificazione della parità di genere”: è un documeto che attesterà le misure adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.