Parità retributiva: ecco come funzionerà lo sgravio fino a 50mila euro per le aziende virtuose

Colmare il gender pay gap in azienda fra donne e uomini: è l’obiettivo del disegno di legge sulla parità retributiva uomo-donna, approvato all’unanimità il 23 giugno dalla commissione Lavoro della Camera. Il gender pay gap in Italia è in media del 20%, soldi in meno sulla busta paga delle donne rispetto ai colleghi uomini.Ma se si analizzano i dati degli impieghi per cui è richiesta la laurea, il divario in busta paga è molto più elevato e nel settore privato può raggiungere addirittura il 30,6 per cento. Solo Cipro fa peggio di noi.

Studio e dialogo fra le forze politiche

Il via libera della commissione Lavoro al testo è un primo passo, frutto di uno studio e di un dialogo fra le forze politiche, e con il governo per coordinarlo alle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ora il disegno di legge dovrà essere esaminato e ricevere il via libera dell’aula di Montecitorio, per poi passare al vaglio del Senato per il via libera definitivo. L’entrata in vigore è prevista nel 2022. Il Sole 24 Ore ha parlato dei contenuti del disegno di legge con la relatrice Chiara Gribaudo del Pd.

Nuovi meccanismi di trasparenza e garanzia per le donne

«La proposta, che ha unificato i testi di dieci disegni di legge, fra cui anche il mio - spiega la relatrice Chiara Gribaudo - prevede la creazione di nuovi meccanismi di trasparenza e garanzia per le donne lavoratrici attraverso il rapporto sulla situazione del personale e la creazione di una certificazione di parità di genere per premiare le aziende virtuose. Oggi il Global gender gap report ci pone fra i peggiori Paesi europei per le differenze economiche fra uomini e donne, e stima che servano oltre 200 anni per raggiungere la parità. É tempo di mettere fine a questa ingiustizia». Dopo il ciclo di audizioni la parlamentare ha predisposto un testo unico di sintesi delle dieci proposte presentate dalle deputate Tiziana Ciprini (M5S), Chiara Gribaudo (Pd), Laura Boldrini (Leu), Silvia Benedetti (Gruppo misto), Mariastella Gelmini (Forza Italia), Gloria Vizzini (Gruppo misto), Maria Rosaria Carfagna (Forza Italia) che ha presentato due testi, del deputato Alessandro Fusacchia (Gruppo misto) e del Cnel.

Report di parità per le imprese con oltre 50 dipendenti

«Abbiamo abbassato da cento a cinquanta - spiega Chiara Gribaudo - la soglia dei dipendenti delle aziende che sono obbligate a redigere il rapporto di parità almeno ogni due anni sulla situazione femminile e maschile in ogni professione, in relazione allo stato di assunzioni, formazione, promozione professionale, livelli, passaggi di categoria o di qualifica e di altri fenomeni di mobilità». Sotto la lente anche gli interventi di cassa integrazione guadagni, i licenziamenti, prepensionamenti e pensionamenti e le retribuzioni effettivamente corrisposte. Il rapporto verrà poi trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alle consigliere regionali di parità, che elaborano i risultati trasmettendoli alla consigliera nazionale di parità, al ministero del Lavoro e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.