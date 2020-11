Parità salariale, Credem prima banca italiana certificata Ad assegnare la certificazione è la Equal Salary Foundation in collaborazione con PWc Tls e il network internazionale PwC - A fine settembre assunte 175 persone, smart working al 95% di Redazione Economia

Credem ha ottenuto per prima tra le banche italiane la certificazione “Equal Salary”. Il riconoscimento attesta che «la banca adotta una politica salariale equa basata su aspetti tangibili che escludono i pregiudizi di genere e ha implementato politiche di gestione del personale efficienti che danno la stessa opportunità a donne e uomini all’interno dell’azienda».

Ad assegnare la certificazione è stata la Equal Salary Foundation, organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2010 per certificare la corretta applicazione della parità di genere nelle aziende, in collaborazione con PwC TLS e il network internazionale PwC, operativo in 157 Paesi, che fornisce servizi di consulenza di direzione e strategica, revisione di bilancio e consulenza legale e fiscale.

L’iter della certificazione

La certificazione attesta non solo che l’azienda retribuisce i dipendenti donne e uomini in egual modo per lo stesso ruolo, ma riguarda in modo ampio ed articolato tutti gli aspetti della concreta attuazione della parità di genere all’interno dell'organizzazione. La Fondazione Equal Salary svolge infatti, insieme al partner PWC, una revisione approfondita raccogliendo tutti i dati sui salari dei dipendenti e le posizioni organizzative.

Se l’azienda supera la prima fase di analisi i certificatori avviano una verifica qualitativa di una serie di documenti e policy aziendali per verificare in quale misura le strategie di parità retributiva siano integrate nei processi e nelle politiche delle risorse umane, anche tramite interviste dirette alle persone per analizzare la percezione dei dipendenti sulle pratiche retributive dell’azienda.