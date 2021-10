Parità salariale, pubblicare i dati può fare la differenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

La legge che modifica il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, approvata con voto unanime sia alla Camera sia al Senato, non è il primo intervento legislativo italiano volto a sostenere la parità retributiva tra i sessi, e non sarà probabilmente l’ultimo.

Le norme di questo tipo sono auspicabili, dal punto di vista economico, fino a quando l’abbinamento degli individui alle posizioni lavorative, e alle corrispondenti retribuzioni, non rifletterà la pari produttività potenziale dei due generi, eliminando quel differenziale salariale che è ingiusto dal punto di vista delle donne, e inefficiente dal punto di vista della collettività, perché alimenta il circolo vizioso delle profezie che si auto avverano.

L’Economia di genere sottolinea l’incongruenza tra l’ipotesi di uguale distribuzione di talento tra uomini e donne (gender similarities hypothesis) da un lato, e l’evidenza empirica di una robusta prevalenza maschile nelle posizioni meglio retribuite dall’altro. Assumendo questa ipotesi, non si intende negare che il cervello degli uomini possa funzionare in modo un po’ diverso da quello delle donne, ma si intende sottolineare il fatto che queste differenze non implicano né carenze di capacità innate del genere femminile, né si traducono automaticamente in differenze di risultato. Ad esempio, per orientarsi nello spazio gli uomini preferiscono usare schemi cognitivi geometrico-direzionali (gira a destra tra 100 metri e fermati dopo altri 200 metri), mentre le donne preferiscono fare riferimento a punti cospicui (gira a destra prima del ponte e fermati alla chiesa): ma questa differenza non rileva, se entrambi arrivano a destinazione nello stesso tempo.

Poiché differenza non significa carenza, le diverse dotazioni di uomini e donne non possono spiegare i minori rendimenti delle caratteristiche produttive del genere femminile che determinano i differenziali retributivi osservati nei dati. La causa che ostacola la rivelazione del talento femminile, e impedisce che sia incentivato e premiato come quello maschile, è invece l’azione degli stereotipi di genere.

Gli studi sull’euristica della rappresentatività dimostrano che nel prendere le decisioni gli individui sostituiscono spesso l’uso degli stereotipi ai criteri di scelta razionale; le persone tendono ad attribuire caratteristiche simili a soggetti simili, trascurando le informazioni che porterebbero a conclusioni opposte, ma che sono in contrasto con i loro pregiudizi.