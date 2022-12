Parlamentari europei a libro paga non solo per il Qatar. Giorgi confessa: gestivo i contanti

La seconda fase dell’inchiesta, coordinata dal giudice istruttore belga Michel Claise, ha fatto emergere il coinvolgimento dell’ex vice presidente del Parlamento Eva Kaili, trovata in possesso di un malloppo da 750mila euro, del suo compagno Francesco Giorgi, ex collaboratore di Panzeri poi assistente parlamentare del Pd Andrea Cozzolino e del segretario dell’Ong No peace without justice Niccolò Figà Talamanca. I media ellenici, però, parlano di un fascicolo che comprende almeno altri 60 europarlamentari non ancora indagati.

L’accusa messa per iscritto dalla procura è di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio: con un fiume di denaro destinato a finanziare la politica si intendeva influire nei dossier Ue d’interesse del Qatar, come l’accordo per la liberalizzazione dei visti (non passato), l’intesa Ue-Qatar sull’aviazione e il regolamento sull’acquisto dell’Ue di merci prodotte da Paesi che attuano una politica discriminatoria verso i lavoratori.

Anche per questo oggi la Plenaria di Strasburgo voterà una risoluzione unanime per «sospendere tutti i lavori sui fascicoli legislativi relativi al Qatar, in particolare per quanto riguarda la liberalizzazione dei visti e tutte le visite programmate», l’accordo sull’aviazione e «la sospensione dei badge di accesso dei rappresentanti degli interessi del Qatar», «fino a quando le accuse non saranno state confermate».

Banche in Belgio

La traccia dei soldi rappresenta una pista fondamentale per la buona riuscita dell’inchiesta. Finora la polizia federale ha sequestrato 1,5 milioni di euro, tra i vari sequestri compiuti a partire da venerdì scorso. Si ipotizza che una parte del denaro servisse anche a corrompere altri parlamentari a libro paga. Gli investigatori hanno confermato che alcuni dei contanti trovati in casa di Panzeri e Kaili «sono stati emessi in Belgio». Si tratta di un aspetto di non poco conto, considerato che gli inquirenti, in questo modo, potrebbero essere nelle condizioni di risalire all’istituto di credito e al numero di conto corrente da cui il denaro è stato prelevato in mazzette.

Qatargate, Borrell: molto preoccupato, c'è un processo in corso

La convalida degli arresti

Ieri, intanto, la Camera di consiglio di Bruxelles ha convalidato la detenzione preventiva per Panzeri e Giorgi , che resteranno in carcere per almeno un mese. Figà Talamanca, invece, resta ugualmente detenuto ma con la modalità del braccialetto elettronico. Udienza rinviata al 22 dicembre, invece, per la Kaili.