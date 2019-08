Parlamentari stakanovisti: ecco chi non si stacca dallo scranno In parlamento c'è un drappello di onorevoli zelanti. Presenti al 100% delle sedute. Sono 16 al Senato, un vero record considerando che sono passati 500 giorni dall’inizio della legislatura e che alla Camera solo un parlamentare ha fatto altrettanto di Nicoletta Cottone

La carica delle commissioni d’inchiesta: sei al traguardo, 146 nei cassetti

5' di lettura

C’è chi anche sotto il solleone d’agosto non abbandona lo scranno in aula. E non marca visita. In parlamento c'è un drappello di onorevoli stakanovisti. Presenti al 100% delle sedute. Sono 16 al Senato, un vero record considerando che sono passati 500 giorni dall’inizio della legislatura e che alla Camera solo un parlamentare ha fatto altrettanto. A Montecitorio - come attestano i dati di OpenParlamento - in vetta solo un pentastellato, sempre in aula in 4.262 votazioni.Fra i 16 senatori presenti al 100% delle sedute a palazzo Madama otto sono leghisti, sei pentastellati, uno di Fratelli d'Italia e uno di Forza Italia. Sempre presenti alle 4.893 votazioni che si sono svolte finora a palazzo Madama.

Alla Camera in testa Marco Bella

Il più presente alla Camera? Marco Bella, deputato del M5S, eletto nella circoscrizione Lazio 1 di Pomezia, laurea in chimica con 110 e lode. È l'unico parlamentare alla Camera sempre in aula, 4.262 votazioni su 4.262. Un vero record. Non ha mai presentato un disegno di legge come primo firmatario, ma ne ha sostenuti 23. Sul podio a Montecitorio ci sono tutti pentastellati. Medaglia d'argento parimerito a due pentastellati: Anna Bilotti, avvocatessa di Battipaglia (Salerno) e Raffaele Bruno, napoletano, autore e regista teatrale, oltre che biologo. Tutti e due sono stati assenti solo tre votazioni, collezionando il 99,93% di presenze (4.259 su 4.262). Anna Bilotti ha presentato come prima firmataria due disegni di legge: il conferimento del titolo di “città già capitale d'Italia” alla città di Salerno e la soppressione del quorum per la validità del referendum abrogativo. Raffaele Bruno, pentastellato in commissione Politiche dell'Unione europea, secondo parimerito, non ha proposto disegni di legge ma è stato cofirmatario di sette. Terzi parimerito con il 99.86% di presenze ci sono Cosimo Adelizzi (M5S) - cofirmatario di 11 ddl- e Federico Fornaro, assenti solo a 6 votazioni.

Gli stakanovisti del Senato

Palazzo Madama ha il record di stakanovisti della XVIII legislatura. Apre la parata - rigorosamente in ordine alfabetico - la senatrice Rossella Accoto del M5S, nata a Brindisi e residente a Fano (Pesaro e Urbino), prima di essere parlamentare impiegata nella Pubblica amministrazione. Nessuna proposta di legge come prima firmataria al suo attivo, 57 come co-firmataria. C’è poi il leghista Giorgio Maria Bergesio, dirigente d’industria nato a Bra (Cuneo). Un disegno di legge come primo firmatario al suo attivo, dedicato a cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi. Cofirmatario di 118 provvedimenti, è stato 18 relatore di 18 testi (fra gli altri riuso del suolo, etichettatura, tutela del paesaggio).

Sempre in ordine alfabetico c’è il leghista Massimo Candura, dipendente della Regione Veneto, nato a Villorba (Treviso). Un disegno di legge come primo firmatario, dedicato alle armi per uso sportivo, 123 come co-firmatario. Sempre presente anche il pentaspellato Marco Croatti, grafico pubblicitario di Rimini. Due i disegni di legge presentati: uno sul distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nella provincia di Rimini e l’altro sulla promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche. É cofirmatario di 47 disegni di legge. Arriva da Pozzuoli (Napoli) la senatrice pentastellata Silvana Giannuzzi, consulente per la comunicazione e le relazioni istituzionali. Anche lei sempre presente, è relatrice della legge di delegazione europea 2018. Non ha presentato ddl in prima persona, ma ne ha cofirmati 56.

GUARDA IL VIDEO - La carica delle commissioni d'inchiesta: sei al traguardo, 146 nei cassetti