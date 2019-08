Parlamento dormiente sul suicidio assistito

Le Camere, di conseguenza, avevano l’occasione di usare il cesello e non la clava per rendere il nostro ordinamento penale coerente con la Costituzione e per regolare una grande questione dei nostri tempi, che investe le concezioni della vita e della dignità della vita.

Prima del caos istituzionale agostano, nessun testo condiviso era uscito dalle commissioni competenti e nulla compariva nel calendario dei lavori delle assemblee di settembre. Il Parlamento aveva dunque già abdicato alla propria funzione legislativa, lasciando alla Corte l’onere di procedere alla preannunciata dichiarazione di incostituzionalità del divieto assoluto dell’aiuto al suicidio.

Il dato sconcertante non è tanto che il Parlamento non sia riuscito ad approvare in tempo una legge ma che in fondo non ci abbia nemmeno provato.

Le audizioni sono state per lo più dominate da posizioni estremistiche e l’opinione pubblica è stata ben poco informata, salvo l’impegno della galassia radicale e dell’associazione Coscioni da un lato e della più autorevole stampa cattolica dall’altro. Le forze di governo hanno tenuto il tema fuori dall’agenda politica, forse per non mostrare all’opinione pubblica la profonda distanza che li divideva anche su questo tema. Lo stesso maggior partito di opposizione non ha ritenuto di raccogliere sino in fondo questa bandiera per proseguire Il cammino dei diritti civili inaugurato nella scorsa legislatura.

Il consuntivo è sconfortante: abbiamo avuto un Parlamento capace di intervenire in materia penale per proibire e punire sempre più severamente sulla base di emergenze più percepite che reali ma non per individuare soluzioni equilibrate che aggiornassero leggi antiche e incapaci di rispondere ai progressi della tecnica e alla domanda di nuovi diritti che emerge nella società. Un Parlamento impegnato quotidianamente in sterili agoni propagandistici o a ratificare supinamente decisioni del Governo, ma incapace anche solo di rivendicare, con un atto di orgoglio, il proprio ruolo e la propria dimensione costituzionale. Del resto, il Parlamento sembra assistere, quasi inebetito, al proprio scioglimento o, per un istinto di sopravvivenza, al proprio ridimensionamento con il taglio dei parlamentari e forse anche l’introduzione di confuse forme di democrazia diretta.