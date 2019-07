Parlamento europeo, David Sassoli è il nuovo presidente: «Riformare Dublino» David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. L'eurodeputato italiano del Pd, candidato dal gruppo dei Socialisti&Democratici, ha già ricoperto la carica di vicepresidente del Parlamento dal 2014 al 2019 Alberto Magnani

Strasburgo - David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. L'eurodeputato italiano del Pd, candidato dal gruppo Socialisti&Democratici, ha vinto con 345 voti, soglia che supera la maggioranza assoluta rispetto ai voti validi espressi. Niente da fare per gli sfidanti, la tedesca Ska Keller (Verdi, 119 voti), la spagnola Sira Rego (Gue-Sinistra, 43 voti) e il ceco Jan Zahradil (Conservatori e riformisti, 160 voti).

Tra i primi appelli all’Eurocamera, Sassoli ha parlato dell’urgenza di riformare la legislazione in materia di immigrazione. «Ora è arrivato il tempo di ridiscutere il regolamento di Dublino» ha detto Sassoli, incassando l'applauso dei deputati. Fra gli altri temi in agenda il cambiamento climatico, la “democratizzazione” dell'Europa e il contrasto ai nazionalismi. «L'Europa non è un incidente della storia» ha precisato. Lungo tutto il suo discorso, gli scranni dei deputati del Brexit Party sono rimasti deserti.

La vittoria sembrava già annunciata dal primo round di voti, quando il neo-presidente aveva incassato solo sette voti in meno del necessario. Sassoli ha tenuto il suo primo discorso come numero uno dell'Eurocamera, ringraziando il suo predecessore Tajani (salutato con un lungo applauso dell'emiciclo) e dando il benvenuto ai nuovi europarlamentari. «I cittadini hanno dimostrate di credere in questo progetto europeo, l'unico in grado di dare risposte - ha detto - Dobbiamo cambiare la nostra Unione, per renderla più forte e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini».

I socialisti non avevano digerito il pacchetto emerso dal Consiglio, denunciando la marginalizzazione del gruppo e del suo ex candidato di punta, Frans Timmermans. L'ascesa di Sassoli alla guida dell'Eurocamera, in successione al connazionale Antonio Tajani, annacqua un po' le tensioni e blinda – per ora - l'intesa filoeuropea fra Popolari, Socialisti, Liberali e Verdi. Sassoli rimarrà in carica per due anni e mezzo, visto che la carica di presidente dell'Eurocamera prevede due mandati nell'arco dei cinque anni di legislatura. A subentrargli potrebbe essere il grande sconfitto della campagna elettorale Ue, il tedesco Manfred Weber, secondo l'accordo di una staffetta tra socialisti e popolari alla guida dell'assemblea comunitaria. Weber non ha confermato né smentito l'ipotesi, limitandosi a ribadire il suo sostegno alla presidenza a guida socialista.

Aprendo le votazioni, il presidente in uscita dell'Eurocamera Tajani ha ribadito a più riprese la totale «indipendenza» della scelta del Parlamento rispetto a influenze esterne. Un messaggio indiretto ai leader europei e alla convinzione, diffusa, che la nomina del numero uno dell'Eurocamera andasse definita in base agli equilibri decisi nella riunione-fiume di Bruxelles. «Sceglieremo in base a quello che decide il Parlamento, non per decisioni esterne. Questo è un parlamento libero» ha dichiarato Tajani. Nei fatti, però, la convergenza su una candidatura che accontentasse Socialisti e italiani non è casuale. Entrambe le condizioni erano state auspicate immediatamente anche dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, forse preoccupato dai contraccolpi su un fronte europeo che nasce già fragile. I Popolari si sono spaccati sulle nomine del 2 luglio e il loro ex candidato alla Commissione, Manfred Weber, non ha fatto nulla per nascondere la delusione di essere stato liquidato in favore di una figura (Ursula von der Leyen) del tutto estranea al «processo democratico» che avrebbe dovuto scandirne l'arrivo.