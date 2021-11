Parlamento Europeo, subito un quadro giuridico per i lavoratori della cultura

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Parlamento europeo, riunito in plenaria a Strasburgo il 20 ottobre 2021, ha approvato con 543 voti favorevoli la risoluzione che chiede il riconoscimento dello status di artista e l’introduzione di un quadro giuridico europeo a tutela delle sue condizioni di lavoro. La proposta di risoluzione poggia le sue ragioni sul Rapporto “The Situation of Artists and Cultural Work-ers and the post-COVID-19 Cultural Recovery in the European Union” pubblicato nel febbraio 2021 che, da una parte sottolinea ...